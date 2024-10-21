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Происшествия Закон парных случаев: грузовик протаранил отбойник на «Скандинавии», водитель погиб

Закон парных случаев: грузовик протаранил отбойник на «Скандинавии», водитель погиб

Вторая за день смертельная авария с большегрузом произошла 21 октября в Выборгском районе Ленобласти. Там опрокинулся самосвал. А еще один водитель грузовика скончался на «Сортавале».

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3 комментария

ДТП случилось на 82-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 44-летний водитель грузовика Shacman по неизвестной причине не выдержал боковой интервал и врезался в бетонный отбойник. Машина опрокинулась на бок. Водитель погиб на месте.

А получасом ранее на 139-м километре трассы А-121 «Сортавала» еще один самосвал съехал в кювет. По предварительным данным, водитель грузовика умер от остановки сердца, пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Обстоятельства аварий устанавливает полиция. Ведется проверка.

Утром смертельное ДТП с грузовиком произошло на Московском шоссе. Фура опрокинулась на путепроводе, и кабина свесилась с моста. Водитель выпал через лобовое стекло, его тело нашли под мостом. Произошедшее попало на видео.

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Ленинградская область Трасса А-181 Скандинавия ДТП ДТП с грузовиками
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Комментарии
3
chip1
45 минут
Водителей не хватает, а те кто есть набирают много часов переработки, деньги же нормальные платят, только всех денег не заработаешь, здоровья не хватит.
AlBerkut
32 минуты
Так, а сколько в штуках должно быть случаев, чтобы они были парными? 🤔 Точно три? Или это новая арифметика такая, где пара это три штуки? 🤔
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