Закон парных случаев: грузовик протаранил отбойник на «Скандинавии», водитель погиб

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







ДТП случилось на 82-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 44-летний водитель грузовика Shacman по неизвестной причине не выдержал боковой интервал и врезался в бетонный отбойник. Машина опрокинулась на бок. Водитель погиб на месте.

А получасом ранее на 139-м километре трассы А-121 «Сортавала» еще один самосвал съехал в кювет. По предварительным данным, водитель грузовика умер от остановки сердца, пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Обстоятельства аварий устанавливает полиция. Ведется проверка.

Утром смертельное ДТП с грузовиком произошло на Московском шоссе. Фура опрокинулась на путепроводе, и кабина свесилась с моста. Водитель выпал через лобовое стекло, его тело нашли под мостом. Произошедшее попало на видео.