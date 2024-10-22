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Происшествия Стало известно, кто погиб в разорванной фуре на Московском шоссе

Стало известно, кто погиб в разорванной фуре на Московском шоссе

17 007
17 комментариев

Кадр из видео прокуратуры Петербурга

Мужчина, погибший в жёстком ДТП на Московском шоссе, был аккуратным водителем. Его личность стала известна «Фонтанке» 22 октября.

За рулём тягача Volvo FH12 находился 53-летний житель Тихвина (Ленинградская область). По данным «Фонтанки», в этом году его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Номера у машины и полуприцепа петербургские, тягач принадлежит жителю Петербурга, полуприцеп — жителю Новгородской области.

ДТП, напомним, произошло 21 октября около 10 часов на путепроводе над Витебским проспектом (689-й километр Московского шоссе) в Шушарах. Судя по видео, водитель фуры пытался избежать столкновения со стоящим грузовиком и не удержал машину. Тягач съехал с путепровода, некоторое время провисел, а затем упал вниз, рядом с железнодорожными путями. Начался пожар. Полуприцеп остался на проезжей части, его убрали во второй половине дня. Водителя выкинуло из кабины, тело нашли в десятках метров от упавшего тягача. На шоссе образовалась пробка. Автобусы следовали с задержками, на движение поездов ЧП не повлияло.

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Комментарии
17
aprahka
1 час
Жалко водителя..
-4*
1 час
Опять всё из-за дорожников, которые работают без правильной организации работ! Невозможно увидеть тусклый маяк на скорости, а если снег, дождь?!
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