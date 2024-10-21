В Шушарах устранили последствия ДТП с фурой. Посмотрите, как автокран разбирает обломки

Источник: МЧС России

Сотрудники МЧС завершили работы по устранению последствий страшной аварии с фурой на Московском шоссе на юге Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале в понедельник, 21 октября.

На кадрах, опубликованных МЧС России, видно, как спецтехника разбирает обломки грузовика и ограждений. Для работ привлекли автокраны и самосвалы.

«Работы на месте ДТП в Шушарах завершены», – пишет МЧС РФ.

Напомним, что авария случилась около 10:30 на участке Московского шоссе, проходящего над Витебским проспектом. По предварительным данным, тягач с полуприцепом врезался в дорожное ограждение слева и опрокинулся. В этот момент мужчину выкинуло из кабины, спасти его не удалось. Фура же упала на идущие под путепроводом железнодорожные пути и загорелась. Посмотреть страшные кадры с места аварии можно в нашем материале.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция, прокуратура поставила проверку на контроль.