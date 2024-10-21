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Происшествия В Шушарах устранили последствия ДТП с фурой. Посмотрите, как автокран разбирает обломки

В Шушарах устранили последствия ДТП с фурой. Посмотрите, как автокран разбирает обломки

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5 комментариев

Сотрудники МЧС завершили работы по устранению последствий страшной аварии с фурой на Московском шоссе на юге Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале в понедельник, 21 октября.

На кадрах, опубликованных МЧС России, видно, как спецтехника разбирает обломки грузовика и ограждений. Для работ привлекли автокраны и самосвалы.

«Работы на месте ДТП в Шушарах завершены», – пишет МЧС РФ.

Напомним, что авария случилась около 10:30 на участке Московского шоссе, проходящего над Витебским проспектом. По предварительным данным, тягач с полуприцепом врезался в дорожное ограждение слева и опрокинулся. В этот момент мужчину выкинуло из кабины, спасти его не удалось. Фура же упала на идущие под путепроводом железнодорожные пути и загорелась. Посмотреть страшные кадры с места аварии можно в нашем материале.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция, прокуратура поставила проверку на контроль.

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ДТП Шушары Фура МЧС
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Комментарии
5
Антибункерный
2 часа
А видео из попутных машин не хотим показать.Как он несётся и скачет из ряда в ряд, забыв о всяких правилах. Вот и молодец, хорошо что никого с собой не унёс!
-4*
2 часа
Опять всё из-за дорожников, которые работают без правильной организации работ! Невозможно увидеть тусклый маяк на скорости, а если снег, дождь?!
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