Продюсера Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 года колонии

Суд в Москве заочно приговорил 63-летнего кинопродюсера и режиссера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о российской армии. Сам он проживает за пределами России.

Роднянского признали виновным по статье 207.3 УК РФ — в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенном по мотивам политической ненависти, сообщает 21 октября пресс-служба прокуратуры Москвы. Причиной стали два поста в соцсетях о событиях в Мариуполе, Киеве и Запорожской области в 2022 году.

Дело рассматривалось без фигуранта, который находится в международном розыске. В мае 2023 года он был заочно арестован вместе с режиссером Иваном Вырыпаевым. Продюсера приговорили к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд на 4 года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. Приговор в законную силу еще не вступил.

Помимо этого, как пишет ТАСС, суд снял арест с имущества и счетов Роднянского, поскольку необходимость в обеспечительной мере отпала. Ранее сообщалось, что продюсер выставил на продажу свой дом в Подмосковье за 800 миллионов рублей. Сам Роднянский покинул Россию после начала боевых действий на Украине.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.