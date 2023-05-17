Вырыпаев объявлен в уголовный розыск, он заочно арестован вместе с Роднянским*

Режиссер и сценарист Иван Вырыпаев объявлен в розыск по уголовной статье, информация об этом есть в базе МВД.



«Вырыпаев Иван Александрович, 3 августа 1974 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

По данным ТАСС, суд в Москве заочно арестовал Вырыпаева и продюсера Роднянского* (иноагент) по обвинению в фейках о Вооруженных силах.



Вырыпаев уже некоторое время живёт за пределами России. Его спектакли в российских театрах не показывают.

Новость дополняется.

* Внесен Минюстом с список иноагентов.