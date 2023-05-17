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    Вырыпаев объявлен в уголовный розыск, он заочно арестован вместе с Роднянским*

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    Режиссер и сценарист Иван Вырыпаев объявлен в розыск по уголовной статье, информация об этом есть в базе МВД.

    «Вырыпаев Иван Александрович, 3 августа 1974 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

    По данным ТАСС, суд в Москве заочно арестовал Вырыпаева и продюсера Роднянского* (иноагент) по обвинению в фейках о Вооруженных силах.

    Вырыпаев уже некоторое время живёт за пределами России. Его спектакли в российских театрах не показывают.

    Новость дополняется.

    * Внесен Минюстом с список иноагентов.


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