Зыгарь*, Пономарев**, Роднянский**, Плющев**. Минюст расширил список иностранных агентов

Министерство юстиции России 21 октября расширило список иностранных агентов. В список физлиц-иноагентов внесли, в частности, продюсера и режиссера Александра Роднянского, политика Илью Пономарева и журналиста Александра Плющева.
Также в реестре оказались вдова миллиардера Дмитрия Босов — Катерина Босов, башкирский национальный активист Руслан Габбасов, журналисты Илья Шуманов и Татьяна Шадрина.
Список СМИ-иноагентов пополнил российский политический журналист и автор книжных бестселлеров Михаил Зыгарь.
*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов