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    Зыгарь*, Пономарев**, Роднянский**, Плющев**. Минюст расширил список иностранных агентов

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    15 комментариев

    Министерство юстиции России 21 октября расширило список иностранных агентов. В список физлиц-иноагентов внесли, в частности, продюсера и режиссера Александра Роднянского, политика Илью Пономарева и журналиста Александра Плющева.

    Также в реестре оказались вдова миллиардера Дмитрия Босов — Катерина Босов, башкирский национальный активист Руслан Габбасов, журналисты Илья Шуманов и Татьяна Шадрина.

    Список СМИ-иноагентов пополнил российский политический журналист и автор книжных бестселлеров Михаил Зыгарь.

    *внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

    **внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

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    Комментарии 15

    NikIvanov22 Окт 2022 в 09:29
    Полку порядочных людей прибыло...
    +0−0
    Заливщик голосовых планок22 Окт 2022 в 08:14
    Зыгарь, который незыгарь, ещё совсем недавно, ведь, был глубоко верующим в Партию и Правительство патриотически настроенным блохером.. Или что-то случилось?
    +0−0
    Cruz121 Окт 2022 в 23:55
    Знак качества!
    +0−0
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