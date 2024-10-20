Зависит от США. Франция не против вступления Украины в НАТО

Всё зависит от выборов в США, уверен глава оборонного ведомства. Нынешний глава Пентагона Ллойд Остин, как заявил Лекорню, на встрече с ним заявил, что и демократы, и республиканцы в США «занимают четкую позицию по вопросу поддержки Украины».

«Всё зависит от администрации, которая будет в Белом доме. Франция в принципе не против этого (вступления Украины в НАТО. — Прим. ред.)», — сообщил Лекорню (цитата по РИА Новости).

Однако министр обороны Франции считает, что любая новая американская администрация будет фокусироваться в большей степени на Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе Китае.

«Модель, при которой американский налогоплательщик платит за обеспечение безопасности граждан Румынии или Прибалтики, уходит в прошлое», — уверен Лекорню. Политик ожидает «многого» от нового состава Еврокомиссии в вопросе устранения «препятствий», отягощающих европейскую оборонную промышленность.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия и США являются главными противниками вступления Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский одним из пунктов «плана победы» назвал приглашение его страны в альянс до окончания конфликта. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники «приняли это к сведению». По данным AP, перед приглашением в НАТО границы Украины должны быть четко демаркированы, чтобы «не было никаких сомнений относительно того, когда вступит в силу» статья о коллективной обороне.