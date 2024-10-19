Российские военные, освобожденные из плена, вернулись в Россию

В аэропорту Подмосковья 19 октября приземлился самолет с 95 освобожденными из украинского плена российскими военными. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» накануне, 18 октября, при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Возвратившиеся з плена военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Военное ведомство также показало кадры с освобожденными военными.

Источник: Минобороны

Обмен проводился на границе Украины и Белоруссии.

Ранее сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что «из украинского плена вернулись живыми двое воронежских парней».