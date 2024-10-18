Куда пойти 18-20 октября: Карл Брюллов в Русском музее, AES+F и «Послание к человеку»

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







В этот уик-энд заглянем на выставку-блокбастер, посмотрим лучшее документальное кино и сходим на гастроли Большого театра.

Актуальное

В Русском музее — выставка-блокбастер

До 12 мая, 6+

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Событие года в Русском музее — выставка-блокбастер к 225-летию Карла Брюллова. Специально к событию эксперты отреставрировали живопись и старинные золочёные рамы, привезли работы мастера из Третьяковской галереи и Национального художественного музея Республики Беларусь. Кураторы называют Карла Брюллова «Пушкиным русской живописи», имея в виду его новации и всеобщее восхищение, которое он вызывал. Ключевым экспонатом проекта стало отреставрированное полотно «Последний день Помпеи». Всего на выставке посетители увидят около 160 масштабных работ и две сотни рисунков и акварелей.

«Послание к человеку» расширит границы

До 27 октября, 18+

Событие в мире авторского кино — фестиваль «Послание к человеку», который в эти дни проходит в Петербурге. В Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico покажут десятки картин разных жанров, а оценивать их уровень собрались, в частности, призёр Венецианского фестиваля — непальский режиссер Мин Бааудур Бам, режиссер-лауреат «Кинотавра» Николай Хомерики, сценарист «Слова пацана» Роберт Гараев, художник по костюмам Надежда Васильева и многие другие знаменитости. В Доме кино 19 октября можно увидеть картину из нашей подборки самых ожидаемых на смотре. Легенда нового немецкого кино Вим Вендерс снял документальную картину «Ансельм. Шум времени» и погрузился в историю другого титана немецкого искусства — художника Ансельма Кифера.

AES+F выявят своих «подозреваемых»

С 17 октября, 18+

Выставка “Скрытое” в пространстве “Третье место” дополнилась инсталляций коллектива AES+F “SUSPECTS”. Художники используют известный стереотип о возможности определять преступные наклонности человека по внешности и ставят вопрос о нашей способности судить: разделять людей на грешников и праведников. Художники арт группы “AES+F” известны яркими и глубокими проектами во всем мире.

«Анора» вышла в кинотеатрах

С 17 октября, 18+

Источник: © 2024 Anora Productions, LLC / «Атмосфера кино»







В отечественный прокат выходит нашумевшая комедийная мелодрама режиссера Шона Бэйкера «Анора». Марк Эйдельштейн сыграл в картине вместе с Майки Мэдисон, известной по главной роли в фильме-ребуте франшизы «Крик» 2022 года. По сюжету их герои — молодая стриптизерша из Бруклина и сын русского олигарха — вступают в брак после очень недолгого знакомства. Узнав об этом, родители парня вылетают в Нью-Йорк: они готовы на всë, чтобы остановить происходящее. Фильм расхвалили зарубежные критики, и его выход в кинотеатрах — одно из самых ожидаемых событий.

В музеях

«Знакомая сущность» покажет несовместимое

До 20 ноября, 16+

Источник: Музей политической истории России







Проект «Знакомая сущность» в Музее политической истории представит работы Забелина — художника, который работал под псевдонимом ВИК и относился к поколению семидесятников, что первыми начали создавать творческие объединения и организовывать неофициальные выставки. Кураторы обращают внимание на противоречивость искусства ВИКа: реалистическое начало он сочетает с наивным «лубочным», а декоративность — с приёмами иконописи. ВИК работал реставратором в Петергофе и бутафором в ленинградских театрах, помимо участия в международных выставках создавал иконы и расписные пасхальные яйца.

«Сокровища» коллекционеров выставил МИСП

До 24 ноября, 0+

Богомолов Г. Парки-6. 1978 Источник: предоставлено организаторами







Больше ста восьмидесяти произведений живописи, графики и скульптуры российских авторов из коллекции семьи Ботка показывают в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков. Акцент на выставке сделан преимущественно на работах мастеров «сурового стиля» 1960-80-х годов: Павла Никонова, Петра Оссовского, Николая Андронова, Андрея Васнецова. Будет также и творчество семидесятников: Татьяны Назаренко, Завена Аршакуни, Германа Егошина и многих других графиков, живописцев, новаторов в своей области

«Сияние, явления, созерцания» — свет вещей и миров

До 26 ноября, 0+

Переливы света и образы вселенных, пространство которых пронизано инопланетным светом — вот, что увидят посетители экспозиции «сияния. явления. созерцания.» в пространстве Masters Digital Gallery. Светоцветовые инсталляции — вещи, которые обрели своё «я» — для выставочной площадки создала медиахудожница, выпускница кафедры монументально-декоративной живописи Государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Василисса Саврасова. Дополнять образы будут тексты и звука — звуки природы, ноты, которые воспринимаются как часть единого мерцающего мироздания.

«Росфото» показывает европейскую фотографию

До 8 декабря, 18+

Источник: «Росфото»







В «Росфото» показывают европейскую фотографию: на выставке экспонатами становится сотня кадров 1950-1960-х годов из Италии, Франции, Нидерландов и других стран. Форматы самые разные: фотоотпечатки, негативы на стекле и на плёнке, документы. Эту коллекцию снимков после войны начал собирать Евсей Бялый — создатель Центрального музея фотографии в Москве. Многие из авторов работ пережили войну, и потому в мирные годы поэтизировали обычную жизнь и вычленяли из повседневности выразительные детали.

Театральное

«Беатриче и Бенедикт» — от Большого театра

19 октября, 13.00 и 19.00, 12+

В город приехал Большой театр и привёз оперные редкости. Одну из таких — «Беатриче и Бенедикт» Гектора Берлиоза — публика услышит уже в субботу. Французский композитор, восхищавшийся творчеством Шекспира, решил создать оперу на основе комедии «Много шума из ничего» ещё в юности, но сделал это лишь на закате карьеры. В постановке Большого театра опера исполняется на французском языке с русскими речитативами. Режиссёр Александр Петров перенес действие в начало XX века, во времена Первой мировой войны, но не отошел от первоисточника в вопросе сюжетообразующих фактов. В центре всего — тема любви.

Театр «Легенда» обращается к «Душечке»

20 октября, 19.15, 12+

Спектакль «Душечка» с молодыми актёрами — новинка в репертуаре площадки «Легенда». Создатели перенесли на сцену одноименный рассказ Чехова о девушке, которая «отдавала своим избранникам себя полностью, без остатка». Постановка Виталия Любского получила награды на V международном фестивале «Он.Она.Они.» в Екатеринбурге. Там же актриса Мария Ачаповская взяла приз лучшую женскую роль.

Узнать новое

О скандалах в искусстве — в Доме книги

18 октября, 18.00, 12+

Источник: cdn.eksmo.ru







Искусствоведы Марина Иванова и Ирина Волкова из Плехановки, авторы книги «Искусство в лицах» от издательства «Бомбора», выступают в Доме книги с лекцией о скандальных ситуациях в художественном мире прошлых веков. Вход на встречу — свободный.

О литературе и театре поговорят в «Подписных»

20 октября, 16+

Источник: Линка-пресс







В воскресенье в «Подписных изданиях» пройдет встреча о преподавании литературы в школе. На презентации книги Антона Ткаченко «Уроки литературы и театр: возможности цифровой эпохи», которая вышла в издательстве «Линка-пресс», преподаватели поделятся мнением о том, как сегодня говорить с детьми о текстах: на чем делать акцент и какой язык выбрать.

Нейросети в кино оставят своё «послание»

19 и 20 октября, 12+

Источник: Рустам Хамдамов







В программе кинофестиваля «Послание к человеку» — не только показы кинокартин, но и лекции о том, что сейчас делает работу в киносфере легче и современнее. Лаборатория нейросетевого фильма имени Дзиги Вертова «КИБЕРГЛАЗ» подготовила к фестивалю цикл особых лекций: все выходные эксперты будут рассказывать о том, как новые технологии помогают писать сценарии и стихи, генерировать изображения и считывать их. Полная программа и ссылки для регистрации на встречи в Библиотеке им. Маяковского опубликованы на странице https://vk.com/m2mfestival?w=wall-2258789_6916 ВКонтакте.

Послушать музыку

В Филармонии — оркестр Новосибирска

19 октября, 20.00, 6+

Новосибирский академический симфонический оркестр выступает в Большом зале Филармонии к столетию со дня рождения дирижёра Арнольда Каца. На вечере прозвучат Пятая симфония Прокофьева и Третий фортепианный концерт Рахманинова.

«Небо» и «Землю» сравнит «Пневмослон»

18 и 19 октября, 20.00, 18+

В этот уик-энд коллектив “Пневмослон” выступает два вечера подряд в клубе “А2”. Сначала — с программой «Небо», куда вошли песни настолько возвышенные, “насколько себе могут позволить” музыканты, затем — с концертом «Земля». Тут в ход пойдут хиты “про жизнь, бытовуху и все такое приземленное”. Что выбрать для себя — выбирать поклонникам.

«Бонд с кнопкой» дарит фанатам «Праздник»

20 октября, 20.00, 12+

Представители инди-фолка, одни из хедлайнеров сверхновой русской волны — коллектив «Бонд с кнопкой» выступит в «Космонавте». В планах — большой осенний концерт и презентация мини-альбома «Праздник». «Пять песен, которые не привязаны ко времени и событиям, это порождение Веры и идущей из детства любви ко всему подлинно народному», — так описывают пластинку в коллективе.

В эпоху романтизма перенесут скрипачи

20 октября, 20.00, 6+

В Екатерининском собрании в воскресенье открывается Петербургский международный фестиваль скрипки «Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург». Тема этого года приглашает в эпоху романтизма. На первом вечере музыкальные раритеты исполнит Симфонический оркестр Петербурга под управлением Сергея Стадлера.

На экранах

Убийца-фотограф отправится на свидание

С 17 октября, 18+

Источник: centpart.ru







В прокат выходит картина «Свидание с монстром» о том, как молодая девушка знакомится с обаятельным мужчиной на шоу по поиску партнера. Вот только она не знает, что её новый знакомый — убийца. В основе истории лежат реальные факты из биографии Родни Алькала — фотографа-любителя и преступника, на счету которого 7 доказанных жертв.

Нонна Гришаева и Александр Олешко — в семейной картине

С 17 октября, 12+

Источник: кадр из фильма







Сюжет лирической комедии режиссера Дмитрия Губарева «Про мою маму и про меня» строится вокруг отношений матери и её дочери, которая стремиться разобраться в себе и узнать как можно больше семейных историй. Вместе с юной актрисой Катей Гонтаренко в картине сыграла Нонна Гришаева, причем она исполнила сразу несколько ролей, изменив внешность при помощи пластического грима. Также на экране появился Александр Олешко.

Студенческие работы — на «ПитерКиТ»

До 21 октября, 18+

Фестиваль “ПитерКиТ” знакомит с картинами молодых режиссёров. Свои работы на конкурс прислали студенты из киношкол России, Армении, Бельгии, Великобритании, Индии, Испании, Казахстана и многих других стран. В наступающие выходные на Основном конкурсе участники представят игровые и документальные фильмы.