Русский музей открывает блокбастер к 225-летию Карла Брюллова

В преддверии выставки музей называет Карла Брюллова “Пушкиным русской живописи”, имея в виду его новации и всеобщее восхищение, которое он вызывал. Ключевым экспонатом станет отреставрированное полотно “Последний день Помпеи”, также вы увидите портреты, созданные художником (и автопортреты, которые он также любил писать), религиозную живопись, в том числе эскизы монументальных росписей.

Карл Брюллов (1799–1852) действительно был ровесником Александра Пушкина (1799–1837) и блестящим студентом Академии художеств, а потом не менее блестящим пенсионером (выпускником, удостоившимся права на заграничную поездку). Более того, оказавшись в Европе, он довольно быстро перестал зависеть от финансирования Общества поощрения художеств и смог содержать себя сам благодаря заказам. Его «Последний день Помпеи» (1833) имел огромный успех, Николай I хотел, чтобы художник вернулся в Россию и стал профессором академии. Не сразу, но Брюллов действительно вернулся и в России работал над портретами, монументальными росписями, религиозными сюжетами. Именно работа в сыром и холодном недостроенном Исаакиевском соборе привела к обострению у художника заболевания, и для сохранения здоровья ему рекомендовали уехать на юг. Через Мадейру и Испанию Брюллов вернулся в Италию, где и жил до конца жизни.