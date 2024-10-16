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Афиша Plus Русский музей открывает блокбастер к 225-летию Карла Брюллова

Русский музей открывает блокбастер к 225-летию Карла Брюллова

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К выставке отреставрировали живопись и старинные золочёные рамы. На экспозиции в Михайловском дворце вы увидите работы из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, Национального художественного музея Республики Беларусь, частных коллекций. Всего обещают сто шестьдесят картин и более двухсот акварелей и рисунков.

В преддверии выставки музей называет Карла Брюллова “Пушкиным русской живописи”, имея в виду его новации и всеобщее восхищение, которое он вызывал. Ключевым экспонатом станет отреставрированное полотно “Последний день Помпеи”, также вы увидите портреты, созданные художником (и автопортреты, которые он также любил писать), религиозную живопись, в том числе эскизы монументальных росписей.

Карл Брюллов (1799–1852) действительно был ровесником Александра Пушкина (1799–1837) и блестящим студентом Академии художеств, а потом не менее блестящим пенсионером (выпускником, удостоившимся права на заграничную поездку). Более того, оказавшись в Европе, он довольно быстро перестал зависеть от финансирования Общества поощрения художеств и смог содержать себя сам благодаря заказам. Его «Последний день Помпеи» (1833) имел огромный успех, Николай I хотел, чтобы художник вернулся в Россию и стал профессором академии. Не сразу, но Брюллов действительно вернулся и в России работал над портретами, монументальными росписями, религиозными сюжетами. Именно работа в сыром и холодном недостроенном Исаакиевском соборе привела к обострению у художника заболевания, и для сохранения здоровья ему рекомендовали уехать на юг. Через Мадейру и Испанию Брюллов вернулся в Италию, где и жил до конца жизни.

Русский музей представит работы разных периодов творчества художника — от вещей, выполненных ещё в академии, до поздних религиозных изображений. Будут и графика, и эскизы, и масштабные многофигурные композиции, и камерные портреты.

Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» пройдёт в Михайловском дворце с 18 октября 2024 года по 12 мая 2025 года. Генеральный спонсор выставки — ВТБ.

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