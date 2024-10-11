Нонна Гришаева и Александр Олешко разбираются с семейными обстоятельствами в новой драме из советской жизни

17 октября в кино — премьера лирической комедии режиссера Дмитрия Губарева «Про мою маму и про меня».

Источник: кадр из фильма







Сюжет разворачивается в СССР в 1970-е. Главная героиня, школьница Лена, обнаруживает в себе настоящий писательский талант, рассказывая в школьных сочинениях о близких людях, о своих мечтах и надеждах. Её мама работает в документальном кино, и у неё в это время — свои проблемы и переживания. Переходный возраст дочери и кризис среднего возраста у матери совпадают — и они учатся понимать друг друга.

Режиссер Дмитрий Губарев («Моя мама — шпион», «Физрук») взял за основу одноимённую пьесу поэта и драматурга Елены Исаевой. Интересно, что актриса Нонна Гришаева («Папины дочки», «О чём говорят мужчины», «День радио») исполнила в картине сразу несколько ролей. При помощи пластического грима, нанесение которого каждый раз занимало несколько часов — она играет маму и в молодости, и в пожилом возрасте, и выросшую дочку, Лену.

А Лену-школьницу сыграла юная актриса Катя Гонтаренко, известная по роли Людмилы Гурченко в детстве в постановке Театра Вахтангова «Люся. Признание в любви».

Александр Олешко («Папины дочки») здесь сыграл строителя-романтика, всю жизнь влюбленного в подругу своего детства — роль в духе советских романтических комедий. Кроме того, в фильме снялись Галина Петрова («Крутой маршрут») и Георгий Дронов («Воронины»).

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