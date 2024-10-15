Молодой Трамп, священник-балетоман и поиски Шамбалы: гид по кинофестивалю «Послание к человеку»

Источник: Рустам Хамдамов







В Петербурге 18 октября стартует Международный кинофестиваль «Послание к человеку» (18+) — уже 34-й по счету. Он продлится до 27 октября. За десять дней покажут 77 фильмов в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. В составы соответствующих жюри вошли, в частности, призёр Венецианского фестиваля непальский режиссер Мин Бааудур Бам, режиссер-лауреат «Кинотавра» Николай Хомерики, сценарист «Слова пацана» Роберт Гараев, художник по костюмам Надежда Васильева и шеф-редактор «КиноПоиска» Филипп Миронов.

А ещё более 130 внеконкурсных картин — документальных, игровых и анимационных — продемонстрируют в рамках разных спецпрограмм. Этих рубрик, кстати, в нынешнем году целых тринадцать — рекордное количество за всю историю фестиваля.

Например, программа «Футурум» включает в себя экспериментальные российские фильмы. «Тангедия» (образовано от слов «трагедия» и «танго», произведение с таким названием было у композитора Астора Пьяццоллы) — это ретроспектива аргентинского кино. «Разговоры на проселочной дороге» — подборка фильмов, собранных молодым поколением киноманов, редакции самиздата «К!».

«Молодое кино Южной Кореи» покажет, что эта страна сильна далеко не только дорамами. А «Якутское кино: здесь и сейчас» представит выборку важных премьер из Республики Саха, давно уже ставшей родиной особой кинотрадиции.

В программе «Союзмультфильм: лучшее за десять лет» мультипликатор Михаил Алдашин поделится своими любимыми анимациями. «Это не должно было произойти» — коллекция фильмов-рефлексий о травматичном опыте.

А в рамках лаборатории «Киберглаз» ожидаются не только показы, но и лекции и мастер-классы философов, режиссеров и медиахудожников. Все это должно увенчаться созданием коллективного нейросетевого фильма.

Вдобавок в честь 80-летия знаменитого режиссера Рустама Хамдамова фестиваль проведет спецпрограмму с ретроспективой его фильмов, документальными лентами о нем, встречами со звездами его кино и выставку фоторабот мастера. На официальной афише фестиваля — тоже рисунок Хамдамова, созданный им специально для «Послания к человеку».

Все это пиршество киноискусства (в программе фильмы из более чем сорока стран мира) будет проходить в кинотеатрах «Аврора», «Родина», Дом Кино, «Ленфильм», Angleterre Cinema Lounge, на киностудии «ЛенДок», в библиотеке имени Маяковского и в книжном магазине «Порядок слов».

«Фонтанка» выбрала в программе фестиваля несколько фильмов, которые нельзя пропустить.

«Ученик. Восхождение Трампа», режиссер — Али Аббаси

«Аврора», 18 октября, 16:00

Источник: кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», режиссер — Али Аббаси







Фильмом открытия фестиваля станет датско-ирландско-канадская картина режиссера Али Аббаси. Она была впервые показана в Каннах в этом году и только что вышла в американский прокат. Аббаси — режиссер-иранец, с 2002 года работающий в Швеции; он снял нашумевший (и запрещенный в России) триллер «Убийца „Священный паук“», а также пару эпизодов сериала «Одни из нас». «Ученик» — это байопик, посвященный юности Дональда Трампа в 1970-е, когда тот только начинал мечтать о власти, и об его отношениях с одиозным юристом Роем Коном. Трампа сыграл Себастьян Стэн (Баки Барнс из вселенной Marvel), а Кона — звезда «Наследников» Джереми Стронг.

Естественно, фильм не может не восприниматься как комментарий к президентским выборам в США, до которых осталось меньше месяца. Трамп уже назвал фильм «дешевой отвратительной клеветой» и пригрозил судом. В широкий российский прокат фильм выйдет 31 октября.

«Ансельм. Шум времени», режиссер — Вим Вендерс

Дом Кино, 19 октября, 21:00, и «Великан Парк», 21 октября, 20:30

Источник: кадр из фильма «Ансельм. Шум времени», режиссер — Вим Вендерс







Корифей нового немецкого кино Вим Вендерс вновь берется за документалистику и снимает фильм о другом титане немецкого искусства, художнике Ансельме Кифере. Они, кстати, сверстники, оба родились в разрушенной Германии 1945-го, на сломе эпох.

Кифера, видимо, поэтому вдохновляет цикличность истории, архетипы, глобальные законы мироздания, которые он воплощает в своих монументальных железобетонных конструкциях. Вендерс, напротив, индивидуалист, предельно заинтересован в своём герое — он изучает его душу, посетив поместье художника La Ribaute на юге Франции. Кифер там живет с 1992 года и превратил все 35 гектаров поместья в сложную систему монументов, гигантских кубов и подземных ходов. Иногда в кадре появляется и сам Кифер, комментируя свои работы.

Фильм делался два года и снят в 3d, в разрешении 6k. Он уже снискал несколько призов как лучшая работа года и на «Послании» показывается в рамках внеконкурсной программы Панорама.doc, включающей самую успешную полнометражную кинодокументалистику последних лет.

«Никаких новостей», режиссер — Денис Шабаев

«Аврора», 20 октября, 21:00, и «ЛенДок», 21 октября, 20:40

Источник: кадр из фильма «Никаких новостей», режиссер Денис — Шабаев







Денис Шабаев, выпускник ВГИКа и лауреат разных фестивалей мира, уже удостаивался призов и на «Послании к человеку» в прошлые годы. В центре его документальной ленты, которую покажут в рамках Национального конкурса, — отец Александр, священник в небольшом городке Демидове Смоленской области. У него необычное хобби: он завзятый балетоман, не пропускает ни одной премьеры в московском Большом театре и в петербургской Мариинке и даже ездит в La Scala в Милан на попутных машинах.

Формально такое увлечение священнослужителям не запрещено, но все равно — как совместить православную духовность и современное искусство с его провокационностью? И где грань между искушением и испытанием веры?

«Боганклох», режиссер — Бен Риверс

Дом Кино, 21 октября, 19:00, и 24 октября, 17:30

Источник: кадр из фильма «Боганклох», режиссер — Бен Риверс







Бен Риверс — заслуженный британский режиссер-эксперименталист, часто работающий на грани между документальным и игровым кино. Среди его основных тем — люди-отшельники, маргиналы, те, кто пытается выстроить альтернативное существование. Как говорит сам Риверс: «Мой кинематограф — это эгоистичная практика, направленная на то, чтобы поучаствовать в хороших приключениях и встретить интересных людей».

Одним из таких интересных людей стал современный отшельник Джейк Уильямс. В 2011-м Риверс уже снимал о Уильямсе своё первое полнометражное кино «Два года в море». Теперь он возвращается к нему в «Боганклох». Вообще это название места, затерянного в лесах и горах Шотландии, где отшельник обитает уже четыре десятка лет. Риверс то снимает его повседневную рутину, то помещает его в искусственно созданные ситуации — и всё в стильном ч/б на 16-миллиметровую пленку. Фильм был впервые показан на фестивале в Локарно в августе этого года, а на «Послании к человеку» состязается в основном конкурсе.

«Шамбала», режиссер — Мин Баадур Бам

«Родина», 25 октября, 17:40, и «Великан Парк», 26 октября, 20:00

Программа «Двойные вершины» отсылает к Twin Peaks Дэвида Линча и намекает на двойственную природу кино, в котором в рамках одного фильма могут сосуществовать и документальная достоверность, и сюрреалистически сдвинутая реальность. Такова «Шамбала» непальца Мина Баадура Бама, вошедшего в жюри Международного конкурса. «Шамбала» — это новейшая его картина. Дело происходит в непальской деревне, где сильны старые традиции и девушки выходят одновременно за несколько мужей разом. Так случилось с главной героиней по имени Пема. Но однажды её первый супруг теряется, отправившись в Лхасу. Вместе со своим вторым мужем, монахом Кармой, она отправляется на поиски пропавшего. Скитание по непальскому высокогорью постепенно становится духовным странствием на пути к самопознанию. Шамбала, как известно, — это мифическая страна духовных учителей. И герои ищут свою Шамбалу.

Сам режиссер в детстве жил в непальской деревне и лично был свидетелем гималайских полиандрических традиций. С тех пор он хотел снять кино об этом. В «Шамбале» снялись непрофессиональные актеры, а режиссер использовал ручную камеру, чтоб снимать безумно красивые виды на высоте 5 000 метров над уровнем моря. Премьера фильма состоялась в феврале 2024 года на 74-м Берлинском кинофестивале. Картина, похоже, восхитила критиков и зрителей, которые назвали её мудрой, великолепной визуально и крайне поэтичной.

«Изгоняющая любовниц», режиссер — Элизабет Ло

Дом Кино, 26 октября, 21:00, и «Великан Парк», 21:00

Источник: кадр из фильма «Изгоняющая любовниц», режиссер — Элизабет Ло







В центре внимания — новая профессия, получившая популярность в Китае: помощь по сохранению брака при супружеских изменах. Главная героиня, Ван Чжэньси, называет себя «изгоняющей любовниц»: её нанимают жены, часто за огромные деньги, чтобы она любыми способами проникла в жизнь любовницы мужа и разорвала отношения на стороне.

«Я любила романтические фильмы с тех пор, как себя помню, — рассказывает сама режиссер. — Но в моей собственной семье любовью назывались совсем не те вещи, что в кино. У нас любовь была связана с жертвой, долгом и умолчаниями. И как режиссер, я хотела исследовать этот особый вид любви через свою собственную камеру, чтобы узнать, как эмоции выражаются и переживаются в моей культуре».

Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года.

«Хауха», режиссер — Лисандро Алонсо

«Ленфильм», 26 октября, 21:00

Источник: кадр из фильма «Хауха», режиссер — Лисандро Алонсо







В рамках спецпрограммы «Тангедия: краткая история аргентинского кино» «Послание к человеку» демонстрирует большую ретроспективу аргентинского кино за последние полвека — конечно, в нем отразилась вся трудная история страны, особый путь перонизма (политическая идеология, основанная на воззрениях президента Хуана Перона. — Прим. ред.), последующие перевороты, массовая эмиграция и экономический кризис. Лисандро Алонсо в 2014-м снял «Хауху» — исторический фильм об истоках аргентинской истории.

По сюжету, в конце XIX века, когда в Патагонии идёт так называемое «Покорение пустыни», а по сути геноцид коренного населения, в удаленный форт приезжает датский инженер с 15-летней дочерью. Та влюбляется в молодого солдата и сбегает с ним на враждебную территорию. Отцу не остаётся ничего, как отправиться на поиски пары. Фильм заслужил несколько важных наград, таких, как приз ФИПРЕССИ в Каннах. В главной роли здесь снялся знаменитый Вигго Мортенсен — датчанин, детство которого прошло в Аргентине. Вместе с Алонсо они создали фильм в духе «Искателей» Джона Форда. Здесь жанр вестерна тоже выворачивается наизнанку, и благородство и жестокость меняются местами.

«Все, что нам кажется светом», режиссер — Паял Кападиа

Киностудия «ЛенДок», 26 октября, 16:00

Источник: кадр из фильма «Все, что нам кажется светом», режиссер — Паял Кападиа







Закроет «Послание к человеку» лента молодой индийской кинематографистки Паял Кападиа. Ранее она снимала документальное кино, а её первый игровой фильм в этом году взял Гран-при Каннского фестиваля.

Кападиа рассказала историю трех девушек-медсестер в огромном мегаполисе Мумбаи, о борьбе современности и традиций и о стремлении к счастью. Критики практически единогласно оценили фильм Кападиа по высшему разряду: согласно рецензиям, картина «очаровывает, предлагает зрителю не только историю, но и целую вселенную», дарит «чувство свежести и, невзирая на всеобъемлющую тьму, оптимизма».

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»