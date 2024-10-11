В «Росфото» показывают европейскую фотографию 1950-1960-х годов

Вы увидите более ста оригинальных желатиносеребряных отпечатков классиков фотоискусства Италии, Франции, Нидерландов и других стран. Всё это — коллекция Союза фотохудожников России, которую передали в «Росфото» в 2022 году, и сейчас зрители могут увидеть её впервые за полвека.

Источник: «Росфото»







Всего уникальное собрание включает более двадцати тысяч музейных предметов — это фотоотпечатки, негативы на стекле и на плёнке, фототехника и документы. Эту коллекцию начал собирать после войны Евсей Бялый — создатель Центрального музея фотографии в Москве.

Фотографы послевоенного времени, как отмечают в «Росфото», работали в манере, характерной для национальных школ. С другой стороны, многих объединял опыт Второй мировой. Французский фотограф Эдуард Буба оказался угнан в Германию, Изиса Бидерманаса из нацистского плена спасали французские партизаны, парижский фотограф Робер Дуано был участником Сопротивления. Именно в работах фотографов, переживших войну, ярко проявилась гуманистическая составляющая, человечность образов. Французских фотографов также отличает «импрессионистичность», поэтичность кадров.

Итальянские фотографы умели показать и недавнее тяжёлое прошлое, и наступивший мир — на выставке будут работы Джан Франко Фонтаны, Франческо Джованнини, Лучано Скаттолы, Тони дель Тина. Итальянских мастеров объединяет стремление к гармоничной композиции. Нидерландские фотографы создавали абстрактные и даже сюрреалистические снимки, используя для этого формы архитектуры.

Фотографы 1950-1960-х годов обращались к фотомонтажу и репортажным приёмам, чтобы «вынимать» из самых простых окружающих вещей красоту и выразительность.