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Афиша Plus В «Подписных изданиях» расскажут, каким должен быть идеальный школьный урок литературы

В «Подписных изданиях» расскажут, каким должен быть идеальный школьный урок литературы

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В воскресенье, 20 октября, в «Подписных изданиях» на Литейном, 57, пройдет встреча, посвященная преподаванию литературы в школе. Ее совместят с презентацией книги Антона Ткаченко «Уроки литературы и театр: возможности цифровой эпохи», которая вышла в издательстве «Линка-пресс».

Заслуженный учитель РФ Надежда Шапиро, кандидат педагогических наук Антон Ткаченко и соосновательница фонда «Новый учитель» Ольга Фогельсон поговорят о том, какие изменения хотелось бы видеть у уроков литературы в школе. Нынешние подростки иначе, чем школьники предыдущих эпох, воспринимают тексты, поэтому прежние методы обучения перестают работать.

Как приблизить классический текст к современности? Как сделать его более понятным для подростка? И какие полезные возможности предоставляет нам цифровая эпоха? Об этом и многом другом поговорят участники встречи.

Вход свободный, но всех желающих прийти просят зарегистрироваться.

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