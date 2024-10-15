В Доме книги расскажут о самых громких скандалах в искусстве

В пятницу, 18 октября, в Доме книги в Петербурге прочитают лекцию о скандальных ситуациях в мире искусства прошлых веков. Лекторами выступят искусствоведы Марина Иванова и Ирина Волкова из Плехановки, авторы книги «Искусство в лицах», выпущенной издательством «Бомбора».

Источник: cdn.eksmo.ru/







Авторы книги расскажут, как зарождалось и менялось портретное искусство и как менялся идеал красоты человека. Марина Иванова и Ирина Волкова обещают раскрыть секреты: какая картина способна разрушить карьеру великого портретиста? Что может возмутить парижскую публику в портрете королевы? Способен ли зритель убить художника?

Марина Иванова и Ирина Волкова регулярно читают лекции в Москве, а в этот раз выступят в Северной столице.

Начало встречи в 18:00. Вход свободный.