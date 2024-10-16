В Музее политической истории России открывается выставка нонконформиста Вячеслава Забелина

Проект “Знакомая сущность” представит работы Забелина (1953 - 2016), художника, который работал под псевдонимом ВИК и относился к поколению, которое в 70-е начинало создавать творческие объединения и организовывать неофициальные выставки.

Мировоззрение нонконформистов не соотносилось с господствующей идеологией и “официальной” частью художественной жизни Ленинграда. В 1974/75 годах прошли знаковые выставки в ДК им И.И. Газа и ДК “Невский”, где зрители увидели разнообразие текущей арт-жизни, а художники утверждались в праве существовать в этом режиме арт-полифонии.