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Афиша Plus В Музее политической истории России открывается выставка нонконформиста Вячеслава Забелина

В Музее политической истории России открывается выставка нонконформиста Вячеслава Забелина

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Проект “Знакомая сущность” представит работы Забелина (1953 - 2016), художника, который работал под псевдонимом ВИК и относился к поколению, которое в 70-е начинало создавать творческие объединения и организовывать неофициальные выставки.

Мировоззрение нонконформистов не соотносилось с господствующей идеологией и “официальной” частью художественной жизни Ленинграда. В 1974/75 годах прошли знаковые выставки в ДК им И.И. Газа и ДК “Невский”, где зрители увидели разнообразие текущей арт-жизни, а художники утверждались в праве существовать в этом режиме арт-полифонии.

Организаторы выставки в Музее политической истории напоминают, что для ВИКа большое значение имела встреча с архимандритом Алипием (Иваном Вороновым), наместником Псково-Печерского монастыря, собирателем и меценатом. Художник вспоминал, что после знакомства с легендарным игуменом “впервые почувствовал незримое присутствие Бога”.

Кураторы подчёркивают противоречивость искусства ВИКа: в нём реалистическое начало сочетается с наивным “лубочным”, декоративность - с приёмами иконописи. ВИК работал реставратором в Петергофе и бутафором в ленинградских театрах, помимо участия в международных выставках создавал иконы и расписные пасхальные яйца, писал стихи.

Выставка работ Вячеслава Забелина (ВИКа) «Знакомая сущность» пройдёт в Музее политической истории России с 16 октября по 20 ноября 2024. 16+

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