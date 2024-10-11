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Афиша Plus В кино покажут основанный на реальных событиях триллер с Анной Кендрик о свидании с серийным убийцей

В кино покажут основанный на реальных событиях триллер с Анной Кендрик о свидании с серийным убийцей

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17 октября в прокат выходит картина «Свидание с монстром». Главную роль в фильме сыграла актриса Анна Кендрик («Скотт Пилигрим против всех», «Мне бы в небо»). Кендрик также дебютировала в качестве режиссера картины.

По сюжету дело происходит в 1978 году в Лос-Анджелесе. Шерил Брэдшоу (Кендрик) — молодая актриса. В поисках партнера она отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Ей вроде бы везёт: на передаче она знакомится с остроумным и харизматичным мужчиной Родни Алькала. Однако за его симпатичной внешностью скрывается страшный секрет: Алькала — серийный убийца, и на его счету уже пять женщин…

В основе истории лежат реальные факты. Родни Алькала — фотограф-любитель и серийный убийца, на счету которого 7 доказанных жертв. Предположительно, в действительности их число доходит до ста тридцати: если это так, Алькала может оказаться первым по числу изнасилований и убийств во всей американской истории. В 1978 году он действительно принял участие в телешоу и выиграл, чем заслужил прозвище «Убийца из „Игры в свидание“».

В 2017 году сценарий Иэна Макаллистера Макдональда «Родни и Шерил», по которому снят фильм, был включен в «Чёрный список» — ежегодный обзор самых популярных сценариев, которые ещё не были реализованы. В 2021-м готовилась экранизация Netflix, где Кендрик должна была сыграть главную роль. Позже актриса взяла на себя также обязанности режиссера и продюсера картины.

Съемки фильма проходили в Ванкувере. Премьера «Свидания с монстром» состоялась на международном фестивале в Торонто. Критики крайне благосклонно приняли дебют Кендрик: на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90 %. Консенсус сайта гласит: «Кинозвезда Анна Кендрик берет за основу невероятную подлинную историю и искусно создаёт мощное исследование о том, как взаимосвязаны системная мизогиния и насилие».

18+

Матвей Пирогов

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