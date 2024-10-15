В МИСПе покажут одну из ключевых петербургских коллекций искусства XX века

Речь о коллекции семьи Ботка, Николая — отца — и Георгия — сына. Предметы из их собрания не раз участвовали в выставках музея, но в масштабном формате в публичном пространстве коллекция предстанет впервые.
Экспозицию составят более ста восьмидесяти произведений живописи, графики и скульптуры российских авторов. Организаторы предупреждают, что первые четыре десятилетия прошлого века в коллекции отражены скромно, однако на выставке будут работы Лидии Тимошенко, Константина Кузнецова, Георгия Рублёва, Николая Крымова, Владимира Гринберга, Александра Русакова, Веры Зенькович.
Присутствуют на экспозиции и работы, выполненные в русле привычного зрителям послевоенного реализма, — это вещи Вячеслава Загонека, пейзажи Николая Ромадина, жанровые композиции Юрия Пенушкина (излюбленный мотив художника — баня, любители попариться могут обратить особое внимание).
Акцентом всей выставки станут работы мастеров «сурового стиля», живопись 1960-80-х годов. Вы увидите работы Павла Никонова, Петра Оссовского, Николая Андронова, Андрея Васнецова. Хотя часть картин выполнена уже в 90-е годы, в них сохраняется живописная культура эпохи, к которой Николай Ботка испытывает особый пиетет.
Выставка включает также работы семидесятников: Татьяны Назаренко, Завена Аршакуни, Германа Егошина, Валерия Ватенина, Виталия Тюленина и других. Именно предметы 60--80-х годов составляют ядро коллекции Ботка.
Из графики на выставке покажут, по словам организаторов, самые «дорогие сердцу» предметы: работы Александра Бенуа и Сергея Судейкина, Эрте, Александра Самохвалова, Николая Тырсы, Вячеслава Пакулина, Татьяны Мавриной, Оскара Рабина, Лидии Мастерковой. Будет на экспозиции и скульптура: вещи Гели Писаревой, Вадима Трояновского, Киры Суворовой, Роберта Лотоша, Левона Лазарева.
Выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей» пройдёт в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 15 октября по 24 ноября 2024 года. 0+