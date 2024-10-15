В МИСПе покажут одну из ключевых петербургских коллекций искусства XX века

Речь о коллекции семьи Ботка, Николая — отца — и Георгия — сына. Предметы из их собрания не раз участвовали в выставках музея, но в масштабном формате в публичном пространстве коллекция предстанет впервые.

Экспозицию составят более ста восьмидесяти произведений живописи, графики и скульптуры российских авторов. Организаторы предупреждают, что первые четыре десятилетия прошлого века в коллекции отражены скромно, однако на выставке будут работы Лидии Тимошенко, Константина Кузнецова, Георгия Рублёва, Николая Крымова, Владимира Гринберга, Александра Русакова, Веры Зенькович.

Присутствуют на экспозиции и работы, выполненные в русле привычного зрителям послевоенного реализма, — это вещи Вячеслава Загонека, пейзажи Николая Ромадина, жанровые композиции Юрия Пенушкина (излюбленный мотив художника — баня, любители попариться могут обратить особое внимание).

Акцентом всей выставки станут работы мастеров «сурового стиля», живопись 1960-80-х годов. Вы увидите работы Павла Никонова, Петра Оссовского, Николая Андронова, Андрея Васнецова. Хотя часть картин выполнена уже в 90-е годы, в них сохраняется живописная культура эпохи, к которой Николай Ботка испытывает особый пиетет.