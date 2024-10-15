Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +5

2 м/c,

с-з.

 756мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
ТОП-100 школ Петербурга
СПбГУ набрал платников
Промышленный Петербург
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Афиша Plus В МИСПе покажут одну из ключевых петербургских коллекций искусства XX века

В МИСПе покажут одну из ключевых петербургских коллекций искусства XX века

743
Написать комментарий

Речь о коллекции семьи Ботка, Николая — отца — и Георгия — сына. Предметы из их собрания не раз участвовали в выставках музея, но в масштабном формате в публичном пространстве коллекция предстанет впервые.

Экспозицию составят более ста восьмидесяти произведений живописи, графики и скульптуры российских авторов. Организаторы предупреждают, что первые четыре десятилетия прошлого века в коллекции отражены скромно, однако на выставке будут работы Лидии Тимошенко, Константина Кузнецова, Георгия Рублёва, Николая Крымова, Владимира Гринберга, Александра Русакова, Веры Зенькович.

Присутствуют на экспозиции и работы, выполненные в русле привычного зрителям послевоенного реализма, — это вещи Вячеслава Загонека, пейзажи Николая Ромадина, жанровые композиции Юрия Пенушкина (излюбленный мотив художника — баня, любители попариться могут обратить особое внимание).

Акцентом всей выставки станут работы мастеров «сурового стиля», живопись 1960-80-х годов. Вы увидите работы Павла Никонова, Петра Оссовского, Николая Андронова, Андрея Васнецова. Хотя часть картин выполнена уже в 90-е годы, в них сохраняется живописная культура эпохи, к которой Николай Ботка испытывает особый пиетет.

+2

Выставка включает также работы семидесятников: Татьяны Назаренко, Завена Аршакуни, Германа Егошина, Валерия Ватенина, Виталия Тюленина и других. Именно предметы 60--80-х годов составляют ядро коллекции Ботка.

Из графики на выставке покажут, по словам организаторов, самые «дорогие сердцу» предметы: работы Александра Бенуа и Сергея Судейкина, Эрте, Александра Самохвалова, Николая Тырсы, Вячеслава Пакулина, Татьяны Мавриной, Оскара Рабина, Лидии Мастерковой. Будет на экспозиции и скульптура: вещи Гели Писаревой, Вадима Трояновского, Киры Суворовой, Роберта Лотоша, Левона Лазарева.

Выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей» пройдёт в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 15 октября по 24 ноября 2024 года. 0+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
Новости компаний
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
Новости компаний
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18