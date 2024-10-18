Укромные уголки вдали от людей и шума. Тихие тайные скверы и сады Петербурга, о которых не все знают

Хотите спрятаться от городского шума и насладиться тишиной в уединении? В нашем городе полно подходящих уголков. Сейчас в садах и скверах как раз можно насладиться золотой осенью. Подробнее — в подборке »(От)Личного Петербурга».

Сад при усадьбе Державина

Адрес: наб. Фонтанки, 118

Вы знали, что на Фонтанке есть музей-усадьба Державина? А что при ней есть уютный сад? Если нет, вам непременно нужно посетить этот зеленый оазис.

Автор сада — ближайший друг Державина Николай Львов. Он считал главным в искусстве озеленения выделение основного и избежание «единообразия», поэтому всячески отрицал симметрию. Это видно в устройстве дорожек.

В XX веке сад утратил оригинальную планировку — тогда и сама усадьба стала обычным многоквартирным домом. Но после того, как в ней заработал музей, сад восстановили по подлинным чертежам.

Воскресенский сквер в Коломне

Адрес: площадь Кулибина, 1

У этого уютного сквера в самом сердце Коломны печальная история. До начала XIX века никакой площади тут не было — на ее месте находилось Козье болото. Но потом на его месте построили храм Воскресения Христова и Михаила Архангела в Малой Коломне. В 1932 году храм закрыли и взорвали. На его месте и разбили сквер, который сегодня зовут Воскресенским.

Рядом со сквером вы заметите бывший доходный дом Кондратьева — он выделяется характерными башенками. Во времена строительства, в начале XX века, он был настоящим небоскребом!

Алексеевский сад

Адрес: напротив ул. Писарева, 8

Неподалеку от острова Новая Голландия, в Коломне, вы найдете еще один интересный сквер — Алексеевский. Он расположен прямо за дворцом великого князя Алексея Александровича Романова (брата Александра III). Планировкой сада занимался тот же, кто строил дворец, — архитектор Максимилиан Егорович Месмахер.

Хоть сад совсем небольшой, и здесь не получится устроить настоящий променад, из него открывается прекрасный вид на дворец и его характерную башенку.

Сад Салтыкова-Щедрина

Адрес: напротив ул. Кирочной, 48

Этот сад вроде бы у всех на виду, но в борьбе за посетителей всё время проигрывает расположенному прямо напротив Таврическому. Зато именно по этой причине здесь не так многолюдно.

Сад был разбит в первой половине XIX века и тогда был частью единого комплекса вместе с казармами лейб-гвардии Преображенского полка, расположенными рядом. Зеленая зона так и называлась: Сад Преображенского полка. В 1910 году здесь даже установили памятник Петру I — император был одет в полковой мундир.

В советское время саду дали имя писателя Михаила Салтыкова-Щедрина — его же имя тогда носила и Кирочная улица. Ну а памятник убрали — сейчас он хранится в Центральном военно-морском музее.

Парк «Тихий отдых»

Адрес: Каменный остров

Практически всю территорию Каменного острова занимает парк «Тихий отдых». Фактически свою историю он ведет еще с основания Петербурга. В 1704 году Петр I подарил остров будущему канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину. Тот переселил сюда сотни крестьянских семей и приказал им осушить болота, вычистить лес и прорубить несколько просек для проезда на Крестовский.

Затем земли эти не раз переходили от одного именитого владельца к другому, и каждый по-своему благоустраивал парк. Одно время здесь даже находилась летняя резиденция Александра I.

Сегодня это отличное место для длительных прогулок. В тени деревьев прячется множество старинных усадеб и дорогих домов.

Вяземский сад

Адрес: напротив Вяземского пер., 6

Тихому скверу на Аптекарском острове тоже уже больше столетия. Он был разбит в первой половине XIX века. А назван по имени князя Александра Егоровича Вяземского, у которого была усадьба в этом районе.

В 1942 году сад, как и остальные скверы, сады и парки города, приспособили под огород. Наряду с овощами здесь высеивали лебеду и мокрицу.

Сегодня здесь уютно и тихо. Тут есть лужайки, скамейки, теннисный корт. А еще в саду находится мастерская Аникушина — филиал Государственного музея городской скульптуры.

Измайловский сад

Адрес: возле театра «Буфф» на наб. Фонтанки, 114

Этот сад относится к старейшим в Петербурге. Он был разбит еще в XVIII веке, во времена, когда эта территория принадлежала Александру Румянцеву, отцу великого полководца Петра Румянцева. Затем земля несколько раз сменила владельцев.

В начале XX века здесь появился театр «Буфф». В саду построили беседку и деревянный киоск в виде древнерусских теремков, а при входе на территорию разбили огромный цветник. Здесь работали ресторан-варьете, танго-кабаре, кафе-концерт, открытые эстрады.

Сегодня Измайловский сад — небольшой, но уютный зеленый уголок на берегу Фонтанки. У него есть особенная точка притяжения — скульптура «Петербургский ангел» художника Романа Шустрова.

Итальянский сад

Адрес: за зданием на Литейном пр., 57

Все ходят по Литейному проспекту, а кто-то даже заглядывает в Шереметевский сад рядом с Музеем Анны Ахматовой. Но далеко не все знают, что рядом с ним есть еще один — Итальянский.

300 лет назад сад на его месте был огромным — с клумбами, фонтанами и прудами, заселенными индийскими гусями, морскими утками, аистами и журавлями. Среди деревьев прятался дворец то ли жены Петра I Екатерины, то ли его дочери Анны. Растительностью была покрыта большая территория вдоль Невского проспекта от Фонтанки до нынешней улицы Восстания.

Но с началом бурной застройки центра Петербурга от сада начали постепенно отрывать по кусочку. И вот от него остался лишь закуток между Литейным и Фонтанкой.

Сен-Жермен

Адрес: во дворе Литейного пр., 46

Если будете гулять по Литейному проспекту, загляните еще и во двор дома № 46. Придомовая оранжерея на этом месте впервые появилась еще в конце XVIII века. Хотя участок потом сменил не одного владельца, зеленым насаждениям повезло не только выжить, но и попасть в руки нефтепромышленника Павла Гукасова. Именно он, приобретя дом на Литейном, разбил сад в нынешней конфигурации и поставил здесь фонтан.

После этого садик начали называть то «Сен-Жермен», то «Пале-Рояль». Почему — никто точно не знает. А прославилось это место в 1980-х — благодаря музыкальным посиделкам ленинградских неформалов.

Сад Сан-Галли

Адрес: Лиговский пр., 64

Этот небольшой сад находится на территории, которая когда-то принадлежала «Чугунолитейному и механическому заводу». Он был основан немецким предпринимателем Францем Карловичем Сан-Галли в XIX веке.

Главная достопримечательность садика — его чугунная ограда. Она была создана на заводе Сан-Галли, как и многие другие чугунные изделия в нашем городе (от сантехнических приборов до уличных фонарей).