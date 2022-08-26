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    Фонтан Афродиты в саду Сан-Галли открыли под песни про мир и любовь

    1942
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    В Петербурге в саду Сан-Галли открыли фонтан Афродиты. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 26 августа, в церемонии открытия принял участие губернатор города Александр Беглов.

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
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    «Скульптура сделана из бронзы, ей пришлось заниматься долгое время. Кроме этого, приведён в порядок парк», — отметил глава города. Он добавил, что в планах у города открыть ещё 10 фонтанов.

    После его выступления из пьедестала Афродиты полилась вода, а к фонтану выбежали дети. Они спели губернатору песню со словами: «Пусть миром правит любовь».

    Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    Фонтан установили в саду Сан-Галли в 1930 году. Название скульптуре дали местные жители, а посвящена она была, согласно легенде, возлюбленной или дочери купца Франца Сан-Галли, утонувшей в Финском заливе.

    Статую, предположительно, забраковали при отливке для другого проекта, но позже установили в зимнем саду особняка. Всё было в порядке, пока скульптура стояла под крышей. Затем она начала разрушаться, когда её переместили в сад.

    Скульптуру убрали в начале 2000-х для реставрации, но на место так и не вернули. В 2006 году чашу фонтана засыпали, а сверху соорудили горку. Сначала восстановить монумент и фонтан чиновники обещали в 2017 году, затем реконструкцию перенесли на 2018–2020 годы.

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

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