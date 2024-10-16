Прокуратура в Литве не нашла в призывах расстреливать за русское кино и музыку состава преступления. Автор слов отделался предупреждением

Прокуратура в Литве вынесла предупреждение телеведущему Альгису Раманаускасу за призывы убивать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку. Об этом сообщил ТАСС 16 октября.
Досудебная проверка из-за слов Раманаускаса началась в октябре. Мужчину подозревали в публичном призыве к насилию и физическому противостоянию с группой лиц по признаку национальности и языка.
Основанием для проверки стали слова телеведущего, который заявил о необходимости «расстреливать» тех, кто интересуется русской музыкой и кино.
Телеведущий вскоре извинился, однако проверка все равно была запущена.
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