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Общество Прокуратура в Литве не нашла в призывах расстреливать за русское кино и музыку состава преступления. Автор слов отделался предупреждением

Прокуратура в Литве не нашла в призывах расстреливать за русское кино и музыку состава преступления. Автор слов отделался предупреждением

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2 комментария

Прокуратура в Литве вынесла предупреждение телеведущему Альгису Раманаускасу за призывы убивать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку. Об этом сообщил ТАСС 16 октября.

Досудебная проверка из-за слов Раманаускаса началась в октябре. Мужчину подозревали в публичном призыве к насилию и физическому противостоянию с группой лиц по признаку национальности и языка.

Основанием для проверки стали слова телеведущего, который заявил о необходимости «расстреливать» тех, кто интересуется русской музыкой и кино.

Телеведущий вскоре извинился, однако проверка все равно была запущена.

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Комментарии
2
Слава России!
19 минут
в каждой стране есть свой сумасшедший Красовский
Цепной пёс кровавого прижима
7 минут
Я просто оставлю здесь комментарий некоего VKuser174198221 к первой новости об этом инциденте: "Ну занесло одного говорителя слов.....ну будет расследование, суд и приговор- на основании этого уже можно будет делать выводы...."
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