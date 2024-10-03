В Литве телеведущий призвал расстреливать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку. Прокуратура начала проверку

В Вильнюсской районной прокуратуре начато досудебное расследование по подозрению в публичном призыве к насилию и физическому противостоянию с группой лиц по признаку их национальности и языка. Об этом 3 октября сообщается на сайте ведомства.

Основанием для проверки стали высказывания ведущего национального телевидения LRT Альгиса Раманаускаса, который ранее заявил, что надо «расстреливать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку».

Как следует из пресс-релиза прокуратуры, с жалобами на слова телеведущего обратились восемь человек. Сам Раманаускас вскоре после скандального эфира извинился перед русскими жителями Литвы.

«В ходе досудебного расследования будет установлено, было ли совершено преступное деяние», — говорится в сообщении ведомства. Вести расследование поручено сотрудникам Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, а организовывать и контролировать его будет прокурор Вильнюсской районной прокуратуры.

Ранее в Литве был вынесен приговор жителю Вильнюса, бросившему «коктейли Молотова» в здание посольства РФ.