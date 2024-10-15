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Общество Петербургский подрядчик Минобороны обвиняется во взятке на 22,5 млн. В июне гендиректора СПЭЛ посадили за мошенничество

Петербургский подрядчик Минобороны обвиняется во взятке на 22,5 млн. В июне гендиректора СПЭЛ посадили за мошенничество

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4 комментария

Главное военное следственное управление СК завершило предварительное следствие по делу о даче взяток в особо крупном размере в рамках гособоронзаказа. ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» (СПЭЛ) и ООО «Альянс», по данным следствия, заплатили более 22,5 млн рублей для получения привилегий при исполнении госконтрактов, сообщает СК 15 октября.

По версии военного следствия, в период с 2018-го по 2023 год представители обеих компаний передали взятки должностному лицу, осуществляющему приемку работ «в целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственных контрактов». За это время Минобороны РФ заключило с ЗАО СПЭЛ и ООО «Альянс» контракты на 1,2 млрд рублей.

Расследование уголовного дела в отношении должностного лица, которое эти работы принимало и получило взятку, продолжается, подчеркнули в СК.

ЗАО СПЭЛ с 2007-го по 2019 год заключило 285 госконтрактов на 521,8 млн рублей. Один из наиболее крупных — на работы по техобслуживанию и ремонту на кораблях Балтийского флота на 5,6 млн рублей при начальной цене закупки в 6,14 млн. Последние данные о финансовых результатах компании размещались в 2020 году — тогда СПЭЛ выручила 60,2 млн рублей. С 2018 года фирма была убыточной.

В конце июня Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор гендиректору СПЭЛ Игорю Михайлову за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК — мошенничество в особо крупном размере и отмывание средств в особо крупном размере. По данным следствия, в 2017–2018 годах он знал, что работы, предусмотренные контрактом на сумму 35 млн рублей на реконструкцию дорог в войсковой части в Вологодской области, не выполнены. При этом Михайлов «создавал видимость выполнения договорных обязательств», в том числе под видом оплаты услуг и материалов. Так он перевел часть от аванса на счета подконтрольной ему организации ООО «СПЭЛ-Инжиниринг». Михайлова обвинили в хищении 35 млн рублей у Минобороны РФ и в отмывании средств, похищенных из федерального бюджета РФ.

Суд назначил Михайлову наказание в виде пяти лет лишения свободы и взыскал с него 32,45 млн рублей.

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Комментарии
4
Антти Лахтанен
27 минут
Традиционно. Скрепно.
Znatok78
1 час
Никогда такого не было и вот опять...
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