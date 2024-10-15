Наследники Пригожина заявили о ликвидации медиагруппы «Патриот»

В телеграм-канале «Кепка Пригожина», который при жизни Евгения Пригожина вела его пресс-служба, сообщили о ликвидации юрлиц холдинга «Патриот». Сообщение об этом опубликовали 15 октября.

«Это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг. Через школу „Патриота“ прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе», — добавили там.

Ранее «Фонтанка» писала, что, несмотря на приостановку после мятежа работы медиа Пригожина, юрлица продолжали работать и отчитываться в налоговую. Кроме того, лицензия СМИ у них была действующая. По данным собеседников «Фонтанки», бывшие медиаменеджеры пытались убедить наследников Пригожина в необходимости восстановить медиа, но неудачно.