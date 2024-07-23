Что происходит с бывшим медиахолдингом Пригожина и почему он все еще существует

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Спустя несколько дней после годовщины мятежа Евгения Пригожина Приморский районный суд отказал Роскомнадзору в том, чтобы приостановить лицензии РИА ФАН, «Народных новостей» и «Экономики сегодня». Это случилось уже после того, как в Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова. Он, говорят собеседники «Фонтанки», готов был возобновить деятельность медиа.



В конце июня Приморский районный суд отказал в удовлетворении сразу трех исков Роскомнадзора. Управление ведомства по Северо-Западу обратилось в суд с исковым заявлением к учредителям изданий РИА «ФАН», «Народные новости» и «Экономика сегодня». Это флагманские ресурсы бывшего медиахолдинга «Патриот».



После летнего мятежа Роскомнадзор заблокировал издания «Патриота». В конце июня прошлого года глава РИА ФАН Евгений Зубарев объявил о закрытии медиа. «Сегодня я как генеральный директор «Федерального агентства новостей», одного из СМИ, которое создало медиагруппу «Патриот», объявляю о нашем решении — мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны», — заявил он. По словам Зубарева, медиагруппа работала три года, хотя СМИ, составившие ее основу, начали функционировать еще в 2009 году. Аудитория группы, утверждал он, составляла около 300 млн посетителей ежедневно.



25 марта уже этого года Зубарев опубликовал в своих соцсетях фотографию трудовой книжки и записи об увольнении с печатью «ФАН». «Уверен, моя новая работа поможет моей Родине решить множество важных и содержательных задач. Множество из которых ранее не решалось. А теперь они будут решены. Потому что мы лучшие. Мы — ФАН. Лучшие из лучших». Зубарев добавил, что его команда помогала избрать Трампа и «засунула» российскую оппозицию под плинтус. «Мы подняли страну на бой, когда страна явно собиралась лечь и поспать подольше. Как мы только не завоевали весь этот мир, это просто удивительно», — заключил бывший глава ФАН. Впрочем, судя по данным ЕГРЮЛ, Зубарев до сих пор является гендиректором компании и ее учредителем. Сам он отказался пояснить «Фонтанке», как так вышло, и предположил, что это ошибка реестра, от дальнейших комментариев отказался. Судя по его соцсетям, он иногда бывает в Калининградской области — судя по всему, в связи с новой работой.



РИА ФАН же, говорит собеседник «Фонтанки», знакомый с медиаменеджерами Пригожина, весной собирались ликвидировать, впрочем, судя по записям в реестрах, от намерений до дела не дошли. С тех пор ООО «ФАН» отчитывалось, как и положено юрлицу, в налоговую. Та же ситуация у юрлиц «Народные новости» и «Экономика сегодня». Юрлица заморожены, но не ликвидированы. Аналогичная история с «Невскими новостями» — ООО «Невнов».

Как следует из решения Приморского районного суда от 26 июня, Роскомнадзор еще весной попросил признать регистрации «ФАН» (в том числе регистрацию СМИ «О красоте онлайн» с доменом lentarus), «Народных новостей» и «Экономики сегодня» недействительными. В управлении утверждали, что медиа не существуют уже год, а по закону это основание для отзыва регистрации.



Юрист, представлявший новостные ресурсы, в ответ заявил, что Роскомнадзор предоставил в суд информацию о посещении страниц сайтов от февраля 2024, то есть годичный срок, который предписывает закон в таких случаях, не истек. Суд с этим согласился. Судя по карточке дел, в середине июля Роскомнадзор эти решения обжаловал.

Как утверждает собеседник «Фонтанки», близкий к Павлу Пригожину, в последние месяцы с наследником бизнес-империи не раз заводили разговоры о том, чтобы возобновить деятельность медиа. Неслучайно, отмечает источник, весной на некоторых сайтах, которые при жизни активно хвалили Евгения Пригожина, вновь стали критиковать губернатора Петербурга Александра Беглова.



Например, медиа «Новый день» 4 мая сообщило, что выборы в городе будут «грязные», а еще отметили, что «Евгений Пригожин лично передал на кампанию Беглова в 2019 году около двух миллиардов рублей».



Такие публикации появлялись в течение нескольких месяцев на разных ресурсах — в основном до того, как Александр Беглов объявил о том, что его кандидатуру на новый срок согласовал Владимир Путин. Собеседник предполагает, что инициатором этих публикаций мог быть Илья Горбунов, бывший медиаменеджер холдинга «Патриот», отвечавший за соцсети. В то же время, по его словам, Павел Пригожин якобы не видел смысла в возобновлении деятельности медиа, но твердого «нет» не говорил. Именно поэтому юрлица до сих пор не ликвидированы, говорит собеседник.



Сам Горбунов 21 июня 2024 года был задержан сотрудниками ФСБ. По версии следствия, 23 апреля Горбунов решил заработать, вымогая деньги у Александра Малькевича (в прошлом — гендиректора телеканала «Санкт-Петербург», до этого руководителя сайта USA Really, проекта Федерального агентства новостей, входившего в холдинг Евгения Пригожина). Горбунов выдвинул Малькевичу требование заплатить, иначе он готов был распространить сведения, позорящие его. Также Горбунов с 23 апреля по 11 июня организовал ряд публикаций в разных информационных ресурсах, порочащие честь и достоинство Малькевича. При личной встрече Горбунов потребовал заплатить за молчание 4 млн рублей, считает следствие. Горбунов вину не признал.



Домен «Народных новостей» (nation-news.ru) проплачен до 1 декабря 2024 года, «Экономики сегодня» (rueconomics.ru) — до 11 декабря 2024 года. РИА ФАН — до мая 2025. «Невских Новостей» — до 28 августа 2024 года.



Ксения Клочкова

