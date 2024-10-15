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Политика «Нужна мобилизация с 18 лет»: в офисе Зеленского заявили, что США призывают снизить призывной возраст на Украине

«Нужна мобилизация с 18 лет»: в офисе Зеленского заявили, что США призывают снизить призывной возраст на Украине

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6 комментариев

Представители Демократической и Республиканской партий США оказывают давление на Киев, призывая снизить возраст мобилизации. Об этом 15 октября пишет РИА Новости со ссылкой на заявление советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.

«Могу подтвердить: политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — написал Лещенко в своем телеграм-канале. По его словам, главным аргументом демократов и республиканцев является тот факт, что во Вьетнам призывали с 19 лет.

«Поэтому американцы намекают: одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет», — продолжает советник офиса президента Украины. Впрочем, «Зеленский не продавился», утверждает Лещенко, и продолжает убеждать политиков США давать оружие без изменения призывного возраста.

Мобилизация действует в Украине с 2022 года. Согласно действующим законам, призыву по мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Мобилизации с 18 до 25 лет подлежат лишь прошедшие военную службу или окончившие военную кафедру.

Ранее Лещенко анонсировал выступление Владимира Зеленского в Верховной раде 16 октября. По его словам, там будет представлен украинский «план победы».

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Сергей Лещенко Офис Зеленского Мобилизация на Украине США Призывной возраст
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Комментарии
6
Рострелли
17 минут
Хмм. С 25 лет? Гуманно.
Заливщик голосовых планок
4 минуты
РИА новости - авторитетный вукраинский источник! Раз пишут, значит так оно и есть! :)
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