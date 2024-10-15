Представители Демократической и Республиканской партий США оказывают давление на Киев, призывая снизить возраст мобилизации. Об этом 15 октября пишет РИА Новости со ссылкой на заявление советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.

«Могу подтвердить: политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — написал Лещенко в своем телеграм-канале. По его словам, главным аргументом демократов и республиканцев является тот факт, что во Вьетнам призывали с 19 лет.