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Политика Зеленский 16 октября представит «план победы» в Верховной раде. Может быть

Зеленский 16 октября представит «план победы» в Верховной раде. Может быть

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8 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы офиса президента Сергея Лещенко.

«Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого шага — публичное представление „плана победы“», — написал Лещенко в Telegram-канале. Никаких иных подтверждений того, что глава государства официально расскажет о плане Украины по урегулированию конфликта, ранее переданном лидерам западных стран (так называемом «плане победы»), не было.

Заседания Рады с начала СВО проходят в закрытом режиме, без трансляции и журналистов, напоминает ТАСС, и информацию о встречах и трансляцию с заседаний предоставляют лишь сами депутаты.

Ранее Зеленский во всеуслышание рассказывал о первом пункте «плана победы».

В прошлой версии «плана победы» представители стран Запада не увидели перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий». Ожидалось, что Зеленский представит новую на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в Рамштайне 12 октября, но президент США Джо Байден не смог приехать на встречу из-за урагана «Милтон», а затем и сама встреча отменилась.

Также стало известно, что второй «саммит мира» в ноябре не состоится.

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Комментарии
8
Слава России!
54 минуты
да всё уже, лапоть сказал в конце октября всё закончится победой, или уже победа, смотря какое выступление его смотреть 😉
Klaustrofobik
47 минут
А у Путина план ещё старый, "Киев за три дня", "вторая армия мира", " будут встречать цветами" Не срослось.
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