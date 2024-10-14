Зеленский 16 октября представит «план победы» в Верховной раде. Может быть

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы офиса президента Сергея Лещенко.

«Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого шага — публичное представление „плана победы“», — написал Лещенко в Telegram-канале. Никаких иных подтверждений того, что глава государства официально расскажет о плане Украины по урегулированию конфликта, ранее переданном лидерам западных стран (так называемом «плане победы»), не было.

Заседания Рады с начала СВО проходят в закрытом режиме, без трансляции и журналистов, напоминает ТАСС, и информацию о встречах и трансляцию с заседаний предоставляют лишь сами депутаты.

Ранее Зеленский во всеуслышание рассказывал о первом пункте «плана победы».

В прошлой версии «плана победы» представители стран Запада не увидели перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий». Ожидалось, что Зеленский представит новую на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в Рамштайне 12 октября, но президент США Джо Байден не смог приехать на встречу из-за урагана «Милтон», а затем и сама встреча отменилась.

Также стало известно, что второй «саммит мира» в ноябре не состоится.