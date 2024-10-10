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Общество Зеленский рассказал про первый пункт «плана победы»

Зеленский рассказал про первый пункт «плана победы»

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2 комментария

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его «план победы» направлен на усиление военной мощи. Его в среду, 9 сентября, цитирует агентство ТАСС.

«План рассчитан на усиление Украины в военной составляющей. <…> И после, когда позиции Украины будут сильными, тогда будет саммит мира», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Он добавил, что на саммите мира Украина должно быть в сильной позиции.

В социальных сетях Зеленский рассказал, что обратился к участникам третьего саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», где сообщил, что первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по его словам, были бы «реальными шагами к миру».

Ранее стало известно, что второй «саммит мира» в ноябре не состоится.

Первый «саммит мира» состоялся 15–16 июня в Швейцарии — в ходе него обсуждались усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если говорить в целом о результативности вот этой встречи, <…> она стремится к нулю».

«Фонтанка» подробно рассказывала, о чем там говорили.

Глава офиса Зеленского допустил переговоры с Россией на втором саммите. В МИД Швейцарии сообщили, что следующий саммит по Украине может пройти в Саудовской Аравии.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
24 минуты
победа будет за нами.
почти бросил..)
17 минут
Понятия не имею, что у них там с пунктами и в какой последовательности но, очевидно для меня одно - агрессор должен быть наказан, как и в Великую Отечественную..)
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