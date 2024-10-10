Зеленский рассказал про первый пункт «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его «план победы» направлен на усиление военной мощи. Его в среду, 9 сентября, цитирует агентство ТАСС .

«План рассчитан на усиление Украины в военной составляющей. <…> И после, когда позиции Украины будут сильными, тогда будет саммит мира», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Он добавил, что на саммите мира Украина должно быть в сильной позиции.

В социальных сетях Зеленский рассказал, что обратился к участникам третьего саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», где сообщил, что первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по его словам, были бы «реальными шагами к миру».

Первый «саммит мира» состоялся 15–16 июня в Швейцарии — в ходе него обсуждались усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если говорить в целом о результативности вот этой встречи, <…> она стремится к нулю».