«Время пустопорожних заявлений прошло». Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив

Вячеслав Володин попросил депутатов проявлять разумность и тщательно обдумывать свои инициативы перед тем, как анонсировать их. Слова председателя опубликованы на сайте Госдумы 15 октября.

Источник: Государственная дума

Вячеслав Володин раскритиковал некоторых депутатов за их необдуманные предложения и упрекнул их в желании привлечь к себе внимание. При этом он не стал называть имена инициаторов тех или иных проектов, но подчеркнул, что любые идеи должны обсуждаться.

«А то начинают предлагать: то налоги вводить собираются, то ещё что-то. Ну коллеги! Депутат в принципе не может таких решений предлагать. По определению», — подчеркивает спикер парламента.

Володин считает, что перед тем, как публиковать инициативы в телеграм-каналах или СМИ, нужно сначала обсуждать их в профильном комитете и с правительством. Также важно работать с экспертами, чтобы понимать, будет ли инициатива поддержана общественностью.

«Время пустопорожних заявлений прошло, и вроде как бы действительно намного качественнее стали приниматься решения. Но нет-нет, а кто-то опять о себе заявит», — заявил Володин.

Кроме того, председатель Госдумы РФ рекомендовал думским фракциям быстрее реагировать на высказывания своих депутатов. По словам Володина, если фракция не поддерживает мнение депутата, тот должен понимать, что идет против нее. Он также добавил, что фракции отвечают за заявления своих членов, так как это влияет на поддержку и рейтинг партии среди избирателей.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин уже призывал депутатов нижней палаты парламента избегать непродуманных законодательных инициатив. «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу, — сказал Володин и добавил: — Не надо пугать общество. Это крайности». В качестве примера он привел «налог на бездетность», который предложил ввести депутат Андрей Гурулев. Ранее Володин выступил одним из соавторов законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.