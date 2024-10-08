«Не надо пугать общество»: Володин призвал депутатов избегать непродуманных законодательных инициатив

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 8 октября призвал депутатов нижней палаты парламента избегать непродуманных законодательных инициатив. Заявление спикера прозвучало на «Деловом завтраке» в редакции «Российской газеты».
«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу», сказал Володин и добавил: «Не надо пугать общество. Это крайности».
В качестве примера он привел «налог на бездетность», который предложил ввести депутат Андрей Гурулев.
Ранее Володин выступил одним из соавторов законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.