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Власть Общество «Не надо пугать общество»: Володин призвал депутатов избегать непродуманных законодательных инициатив

«Не надо пугать общество»: Володин призвал депутатов избегать непродуманных законодательных инициатив

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин 8 октября призвал депутатов нижней палаты парламента избегать непродуманных законодательных инициатив. Заявление спикера прозвучало на «Деловом завтраке» в редакции «Российской газеты».

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу», сказал Володин и добавил: «Не надо пугать общество. Это крайности».

В качестве примера он привел «налог на бездетность», который предложил ввести депутат Андрей Гурулев.

Ранее Володин выступил одним из соавторов законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.

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