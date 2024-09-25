В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Согласно пресс-релизу, законопроект относит к деструктивным — то есть требующим удаления — контент и продукцию, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения.

«Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, аналогичны тем, что уже сейчас действуют. Штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц, и до 5 миллионов рублей — для юрлиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола», — заявила депутат ГД Эльвира Аиткулова.

