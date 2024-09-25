В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

В Государственную думу 25 сентября был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», депутаты которой и стали инициаторами документа.
Согласно пресс-релизу, законопроект относит к деструктивным — то есть требующим удаления — контент и продукцию, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения.
Ранее свою подпись под законопроектом поставила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди его соавторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.
«Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, аналогичны тем, что уже сейчас действуют. Штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц, и до 5 миллионов рублей — для юрлиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола», — заявила депутат ГД Эльвира Аиткулова.
Аиткулова уже была автором аналогичного законопроекта, который был предложен в 2022 году и снят с рассмотрения.
В базе Госдумы на момент выпуска материала документ не появился.
* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.
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