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Власть В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

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7 комментариев

В Государственную думу 25 сентября был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», депутаты которой и стали инициаторами документа.

Согласно пресс-релизу, законопроект относит к деструктивным — то есть требующим удаления — контент и продукцию, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения.

Ранее свою подпись под законопроектом поставила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди его соавторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.

«Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, аналогичны тем, что уже сейчас действуют. Штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц, и до 5 миллионов рублей — для юрлиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола», — заявила депутат ГД Эльвира Аиткулова.

Аиткулова уже была автором аналогичного законопроекта, который был предложен в 2022 году и снят с рассмотрения.

В базе Госдумы на момент выпуска материала документ не появился.

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
7
Garik.Maremanov.1-1
1 час
"Меньше учиться. Реже думать. Раньше рожать" Новая российская идеология.
VKuser174198221
2 часа
может заодно объяснят, что такое чайлдфри.....
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