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    Деструктивный гедонизм. Депутаты хотят защитить детей от чайлдфри в России

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    Законопроект о запрете пропаганды бездетности среди несовершеннолетних внесли в Госдуму. Оградить юные умы от веяний, расшатывающих скрепы, предлагают Заксобрание Башкортостана и депутаты от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

    Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента 7 сентября. Из текста следует, что вред здоровью и развитию детей причиняет не только пропаганда однополых отношений, но и идеология чайлдфри.

    В пояснительной записке сказано, что последователи идей «свободы от детей» позиционируют себя сторонниками гедонизма, при этом нацеленность на удовлетворение исключительно личных потребностей, сознательная бездетность идут вразрез с традиционными ценностями, политикой страны и приведут к «депопуляции населения».

    Проект предлагает дополнить статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Его зарегистрировали и направили председателю Госдумы.

    Ранее депутаты направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Сейчас она предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.

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