Деструктивный гедонизм. Депутаты хотят защитить детей от чайлдфри в России

Законопроект о запрете пропаганды бездетности среди несовершеннолетних внесли в Госдуму. Оградить юные умы от веяний, расшатывающих скрепы, предлагают Заксобрание Башкортостана и депутаты от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.



Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента 7 сентября. Из текста следует, что вред здоровью и развитию детей причиняет не только пропаганда однополых отношений, но и идеология чайлдфри.

