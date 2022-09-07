Деструктивный гедонизм. Депутаты хотят защитить детей от чайлдфри в России

Законопроект о запрете пропаганды бездетности среди несовершеннолетних внесли в Госдуму. Оградить юные умы от веяний, расшатывающих скрепы, предлагают Заксобрание Башкортостана и депутаты от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.
Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента 7 сентября. Из текста следует, что вред здоровью и развитию детей причиняет не только пропаганда однополых отношений, но и идеология чайлдфри.
В пояснительной записке сказано, что последователи идей «свободы от детей» позиционируют себя сторонниками гедонизма, при этом нацеленность на удовлетворение исключительно личных потребностей, сознательная бездетность идут вразрез с традиционными ценностями, политикой страны и приведут к «депопуляции населения».
Проект предлагает дополнить статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Его зарегистрировали и направили председателю Госдумы.
Ранее депутаты направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Сейчас она предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.