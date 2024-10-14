Ракета SpaceX запустила космическую станцию Europa Clipper для исследования подледного океана спутника Юпитера

Европа — один из четырех крупнейших спутников Юпитера (всего лун у него 95) и, по мнению ученых, может содержать в два раза больше воды в жидком виде, чем все океаны Земли.

Ожидается, что Europa Clipper выйдет на орбиту Юпитера в 2030 году, преодолев 2,9 миллиарда километров, и совершит 49 оборотов вокруг Европы. Перед этим станция совершит гравитационные маневры у Марса и Земли. В пути аппарат обгонит зонд JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), стартовавший в 2023-м году.

Станция разработана NASA. После завершения основной научной программы, рассчитанной на 109 дней с возможностью продления, ученые планируют столкнуть станцию с Ганимедом и избежать таким образом загрязнения Европы земными материалами.

Europa Clipper займется определением толщины ледяной коры Европы, под которой находится глобальный водный океан, незамерзающий благодаря влиянию приливных сил со стороны Юпитера. Этот океан был признан пригодным для существования жизненных форм, однако выяснить это наверняка, оценив параметры океана, его состав и потенциальную обитаемость, и предстоит станции.

Общая стартовая масса аппарата около 6 тонн, из которых почти половина — запасы топлива для 24 двигателей. Europa Clipper оснащена развертываемыми пятисегментными солнечными батареями, размерами 14,2 × 4,1 метра каждая, оптическими и инфракрасными камерами, датчиком пыли и радиоэкспериментом для исследования гравитационного поля спутника, ультрафиолетовым спектрографом, инфракрасным спектрометром, прибором для исследования плазмы и ионосферы, масс-спектрометром, магнитометром и радарным инструментом.