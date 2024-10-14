Сулейман Керимов — «Почетный гражданин Дагестана № 1». Сенатору дали орден и звание

Сенатор Сулейман Керимов был награжден высшим золотым орденом общественного признания «Почетный гражданин Дагестана» и удостоен звания «Почетный гражданин Дагестана № 1». Об этом 14 октября сообщает РИА «Дагестан».

Уточняется, что миллионер и сенатор от Дагестана получил награду за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность, поддержку семей участников спецоперации, восстановление разрушенных храмов и строительство медицинских центров для детей.

Заслуги сенатора перечислил глава Дагестана Сергей Меликов, который 12 октября заявил о готовности всегда поддержать Керимова в трудную минуту. В частности, Меликов пообещал, что дагестанский народ поддержит мецената, когда эта поддержка понадобится.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с силовым блоком пообещал объявить кровную месть тем, кто интересовался расценками на его убийство. Среди таких людей он назвал Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева из Ингушетии и Ризвана Курбанова из Дагестана. Последний опроверг свою причастность и заявил, что его «пытаются оговорить».