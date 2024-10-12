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Общество Глава Дагестана заявил о готовности всегда поддержать Керимова в трудную минуту

Глава Дагестана заявил о готовности всегда поддержать Керимова в трудную минуту

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6 комментариев

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил сенатора от региона Сулеймана Керимова за участие в реконструкции парка имени поэта Сулеймана Стальского в Махачкале и пообещал, что дагестанский народ поддержит мецената, когда эта поддержка понадобится. Об этом чиновник заявил 12 октября во время церемонии открытия парка. Его слова приводит пресс-служба администрации республики.

«Земляк и тезка нашего великого классика, сенатор и меценат Сулейман Абусаидович Керимов многое сделал для того, чтобы имя великого ашуга звучало громче и значимее в реалиях современности и на республиканском и на федеральном уровне, а этот прекрасный парк – подарок махачкалинцам и всем гостям города – одно из многих добрых дел Сулеймана Абусаидовича», – сказал Меликов.

По его словам, все добрые дела сенатора «идут от чистого сердца». Среди них глава региона назвал помощь семьям участников спецоперации, восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте после нападения террористов, поддержка семей погибших полицейских, строительство медицинских центров для детей, фонтана в Дербенте и открывшегося в субботу парка в Махачкале. Меликов назвал Керимова своим другом, настоящим патриотом и отметил его «удивительную скромность».

«И народ всегда будет благодарен подобным людям. А именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», – заявил глава республики.

На открытии парка сенатора не было, но пришла его супруга Фируза Керимова, которая возглавляет благотворительный фонд «Иман» и тоже способствовала обустройству нового общественного пространства в городе.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с силовым блоком пообещал объявить кровную месть тем, кто интересовался расценками на его убийство. Среди таких людей он назвал Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева из Ингушетии и Ризвана Курбанова из Дагестана. Последний опроверг свою причастность и заявил, что его «пытаются оговорить».

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Комментарии
6
Эд Хэммет
1 час
А когда может случиться трудная минута у Керимова?
rmk
6 минут
Думаю, большинство россиян уже давно поддерживают его, и не только его, порой сами того не зная.
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