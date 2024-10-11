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Общество «Тому свидетель Всевышний». Ризван Курбанов заявил о непричастности к подготовке покушения на Кадырова

«Тому свидетель Всевышний». Ризван Курбанов заявил о непричастности к подготовке покушения на Кадырова

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8 комментариев

Депутат Государственной думы РФ Ризван Курбанов опроверг свое участие в подготовке покушений на главу Чечни Рамзана Кадырова и любую причастность к компании Wildberries. 11 октября он заявил об этом в своем телеграм-канале.

По словам Курбанова, его «пытаются оговорить», но тем не менее он выразил уверенность, что «те негодяи, которые сегодня вносят вот эти распри» понесут заслуженное наказание и «справедливость восторжествует».

К компании Wildberries, заявил Курбанов, он никогда не имел и не имеет никакого отношения, и «тому свидетель Всевышний».

Накануне на совещании с силовыми структурами Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью тем, кто якобы интересовался стоимостью покушения на него. Он упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

Кадыров на совещании упомянул стрельбу у офиса Wildberries, которая произошла 18 сентября в Москве. Глава Чечни уверен, что ситуации пытаются придать национальный окрас и «заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы». В ответ на это Кадыров подчеркнул, что все вопросы можно задать лично ему.

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Комментарии
9
AndrewBarsik
1 час
Пользуясь случаем, я также хочу опровергнуть свое участие в подготовке покушений на главу Чечни Рамзана Кадырова и любую причастность к компании Wildberries. «Тому свидетель Всевышний».
почти бросил..)
1 час
Как-то, Пригожин с Уткиным на их фоне по-другому начинают выглядеть..)
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