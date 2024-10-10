«Если не докажут обратное»: Кадыров пригрозил кровной местью тем, кто интересовался расценками за его убийство

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал объявить кровную месть тем, кто интересовался расценками за его убийство. Речь идет о сенаторе РФ от Дагестана Сулеймане Керимове, а также о депутатах Госдумы Бекхане Барахоеве и Ризване Курбанове. Такое заявление Кадыров сделал во время совещания с силовым блоком. Его слова 10 октября передает ТАСС.

Вышеперечисленным чиновникам Рамзан Кадыров пообещал «официально объявить кровную месть» за то, что они якобы хотели заказать его убийство. Глава Чечни уточнил, что он поступит так в случае, если Керимов, Барахоев и Курбанов «не докажут обратное».

«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — передает информагентство слова Кадырова.

ТАСС пишет, что имена Сулеймана Керимова, Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова Кадыров упомянул «в контексте инцидента в офисе Wildberries».

По открытым данным, Ризван Курбанов, помимо своей политической деятельности в Госдуме РФ, является еще и доктором юридических наук. В конце 1990-х — начале 2000-х он от стажера в прокуратуре дошел до заместителя прокурора Республики Дагестан. Далее он занимался научной деятельностью в сфере юриспруденции, а в 2010–м году начал свою политическую деятельность в Дагестане. С декабря 2011 года заседает в Государственной думе РФ.

Сулейман Керимов – сенатор от Дагестана, активно ведет предпринимательскую деятельность. По информации из отрытых источников, закончив экономический факультет, Керимов начинал развиваться в бизнес-среде с нефтяной торговой компании «Нафта Москва», выкупив ее акции. В следующие годы Керимов также приобретал акции компаний, являющимися крупными производителями золота в России. После этого, инвестировал большую часть своего капитала в зарубежные корпорации. Параллельно развитию бизнеса, Керимов начал свою деятельность в Госдуме. С 2008 году представляет Республику Дагестан.

Бекхан Барахоев по отрытым данным с 2021 году является депутатом Госдумы. Помимо этого, Барахоев — член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Свою деятельность он начал помощником-советником по экономическим вопросам. Во время работы в Госдуме РФ, Барахоев был помощником Иосифа Кобзона, который также был депутатом.

Рамзан Кадыров на совещании 9 октября высказался о стрельбе произошедшей 18 сентября в офисе Wildberries в Москве. Глава Чечни считает, что некоторые люди пытаются придать произошедшему национальный окрас и «заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы». Кадыров уточнил, что если у кого-то есть вопросы, их можно задать лично ему.