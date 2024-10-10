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Общество Происшествия «Я являюсь главным кадыровцем». Глава Чечни впервые высказался о вооруженном конфликте в офисе Wildberries

«Я являюсь главным кадыровцем». Глава Чечни впервые высказался о вооруженном конфликте в офисе Wildberries

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2 комментария

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовым блоком в республике обсудил вооруженный конфликт в московском головном офисе компании Wildberries. По его словам, некоторые «придают этому национальный окрас». Соответствующая публикация в среду, 9 октября, появилась в телеграм-канале Кадырова.

«Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы», — заявил глава Чеченской Республики.

Кадыров обратился ко всем, «кто раздувает данную тему». «Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично, поскольку я являюсь главным кадыровцем», — говорится в публикации.

Руководитель Чечни отметил, что люди, которые считают, что на бытовой почве можно стравить народы, заблуждаются. “Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду», - заключил Рамзан Кадыров.

В конце сентября на встрече старейшин Чечни и Ингушетии выяснилось, что двое погибших при штурме офиса Wildberries были застрелены из табельного оружия штатного сотрудника Росгвардии, представителя Чечни. Это вызвало всплеск давних претензий. Подробнее — в материале «Фонтанки».

Стрельба произошла 18 сентября в бизнес-центре «Романов двор», где расположен офис WB. Погибли два охранника офиса. Тысячи человек встретили в Ингушетии борт с телами погибших охранников офиса Wildberries.

Всего было арестовано 30 фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в Романовом переулке.

Конфликт в столичном офисе WB начался после того, как туда с «командой» прибыл сооснователь компании Владислав Бакальчук. Ранее ему был предъявлен ряд обвинений: в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК); покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК); покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ст. 330 УК), но сам он был отпущен домой.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
59 минут
чудак берега потерял конец близок.
почти бросил..)
52 минуты
номер пейджера не оставил?..)
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