Доктора наук из Франции Лорана Винатье* приговорили в России к 3 годам колонии

Французского политолога и доктора наук Лорана Винатье приговорили в России к 3 годам колонии общего режима по делу о сборе военных данных без регистрации в качестве иностранного агента. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы







Винатье признан виновным по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), говорится в сообщении. Вердикт вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Источник: Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы







«Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет фигурант не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. С этой целью обвиняемый посещал Россию в целом, и Москву в частности, где проводил встречи с гражданами РФ», — сообщает СК.

Обвинение просило для Винатье 3 года и 3 месяца колонии общего режима — максимум с учётом обстоятельств дела, которое слушалось в особом режиме (без исследования и оценки доказательств). Защита просила для учёного штраф в размере не больше 200 000 рублей.

В суде Винатье раскаялся и признал вину, извинился перед Россией за нарушение законов, признался в любви к Москве и Петербургу, а в последнем слове процитировал Александра Пушкина.

Приговор в законную силу еще не вступил, защита объявила о намерении его обжаловать.

* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.