Извинения не помогли. Блогер Литвин получил 13 суток ареста

Кузьминский районный суд Москвы назначил блогеру Михаилу Литвину 13 суток административного ареста за драку с фанатом во время матча футбольной Медиалиги между командами Lit Energy — «СКА-Ростов». Литвина признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщает 14 октября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Во время заседания в Кузьминском суде блогер извинился. «Правильные мысли приходят после случившегося. Вину признаю», — приводит слова Литвина MSK1.

Инцидент произошел 12 октября в матче на Кубок Медиалиги между командами Lit Energy, которая принадлежит Литвину, и «СКА-Ростов» рэпера Басты. Во время игры фанаты обеих команд стали выкрикивать оскорбительные кричалки, одна из которых была направлена в адрес самого блогера. В ответ Литвин устроил потасовку с болельщиками СКА и покинул стадион в сопровождении полиции.

Михаил Литвин — блогер, ставший известным благодаря провокационным роликам, из-за которых у него тоже были проблемы с правоохранительными органами. Самые популярные видео на его YouTube-канале — уничтожение люксовых автомобилей.

Подробнее об инциденте читайте в материале «Фонтанки».