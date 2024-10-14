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Происшествия Два иностранца объявлены в розыск за подрыв Крымского моста

Два иностранца объявлены в розыск за подрыв Крымского моста

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1 комментарий


В причастности к подрыву Керченского (Крымского) моста в 2022 году подозреваются гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко, следствие объявило их в межгосударственный розыск. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Настоящее уголовное дело выделено 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Инасаридзе А., гражданина Грузии, <…> Андрейченко С. В., гражданина Украины <…>, а также неустановленных соучастников», — сказано в материалах дела.

Андрейченко обвиняется по уголовным статьям: 205, части 3, пункт «б» (теракт, повлекший смерть человека), 222.1, часть 4 (незаконное приобретение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). Инасаридзе — по ним же, а также по статье 226.1, часть 3, УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ организованной группой).

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября 2022 года. Из-за подрыва грузовика загорелись цистерны ехавшего рядом грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга («Фонтанка» подробно рассказывала о них). По информации ФСБ, организаторы теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Обвинение предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Артему и Георгию Азатьянам, Владимиру Злобу, Роману Соломко, Артуру Терчаняну, Дмитрию Тяжелых. Фигуранты — граждане России, Армении и Украины.

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Комментарии
1
гастарбайтер
33 минуты
А... в 2022... Надо как-то заголовки корректнее выбирать... Народ-то пугается...
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