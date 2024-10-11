ФАС проверит цены на рыбу

Федеральная антимонопольная служба проверит политику ценообразования на рыбную продукцию. У поставщиков и организаций по добыче рыбы уже запрошена информация об объемах вылова и первичной обработке, упаковке, транспортировке, условиях и сроках хранения продукции, пишет пресс-служба ФАС 11 октября.

Под проверку попали наиболее популярные виды рыб — минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша. В пресс-службе добавили, что ФАС уже получила данные от торговых сетей о ежемесячной динамике цен при закупке и в розницу.

За неполный 2024 год только на треску цены поднялись на 15%. Подорожала и остальная рыба, насколько сильно — изучала «Фонтанка».

Ценам на рыбу удивилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко — и обрушилась с критикой на чиновников. Она подчеркнула, что доля рыбы в продуктовой корзине российских граждан оказалась чуть более 2% из-за высоких цен на продукцию.

Матвиенко рассказала, что килограмм горбуши на Дальнем Востоке год назад можно было купить за 152 рубля, а теперь он обойдется в 270 рублей. Филе традиционно дешевой трески может обойтись до двух тысяч рублей за килограмм, подчеркнула спикер и призвала ФАС проанализировать цены.