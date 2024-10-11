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Общество ФАС проверит цены на рыбу

ФАС проверит цены на рыбу

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4 комментария

Федеральная антимонопольная служба проверит политику ценообразования на рыбную продукцию. У поставщиков и организаций по добыче рыбы уже запрошена информация об объемах вылова и первичной обработке, упаковке, транспортировке, условиях и сроках хранения продукции, пишет пресс-служба ФАС 11 октября.

Под проверку попали наиболее популярные виды рыб — минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша. В пресс-службе добавили, что ФАС уже получила данные от торговых сетей о ежемесячной динамике цен при закупке и в розницу.

За неполный 2024 год только на треску цены поднялись на 15%. Подорожала и остальная рыба, насколько сильно — изучала «Фонтанка».

Ценам на рыбу удивилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко — и обрушилась с критикой на чиновников. Она подчеркнула, что доля рыбы в продуктовой корзине российских граждан оказалась чуть более 2% из-за высоких цен на продукцию.

Матвиенко рассказала, что килограмм горбуши на Дальнем Востоке год назад можно было купить за 152 рубля, а теперь он обойдется в 270 рублей. Филе традиционно дешевой трески может обойтись до двух тысяч рублей за килограмм, подчеркнула спикер и призвала ФАС проанализировать цены.

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Комментарии
4
НеЛапкин
46 минут
Предлагаю вообще ликвидировать как образование ФАС. Толку от них - 0
В д. Гадюкино - дожди.
55 минут
А в Норвегии никто цены на рыбу не проверяет. Они там и так нормальные. Воров российских просто нет у власти, и все дела.
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