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Политика Финансы Матвиенко призвала вместе с ФАС выяснить, что с ценами на рыбу

Матвиенко призвала вместе с ФАС выяснить, что с ценами на рыбу

1 950
13 комментариев

Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года оказалась минимальной — чуть более 2 %. Причиной снижения интереса к продукции стало повышение цен. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС в среду, 9 октября.

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», — сказала спикер Совфеда.

Она напомнила, что годом ранее килограмм горбуши на Дальнем Востоке обходился в 152 рубля, а сейчас она стоит уже 270 рублей. Стоимость килограмма традиционно дешевой белой рыбы, например филе трески, доходит до двух тысяч рублей, добавила Матвиенко.

«О чем говорит отрасль? Что растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами», — подчеркнула Матвиенко.

Она также указала, что объем добычи водных биоресурсов в минувшем году вырос по сравнению с 2022 годом и составил 5,3 млн тонн, это «лучший показатель за последние 30 лет». При этом остается сделать так, чтобы продукция попадала не только на прилавки, но и россиянам в корзины, заключила Матвиенко.

Отметим, что цены на рыбу в российских магазинах продолжают стремительно расти, несмотря на успешную путину, и в 2024 году. Некоторые позиции уже обогнали по стоимости говядину и курицу. Ценовой рекорд среди белой рыбы принадлежит филе трески. Самый дешевый весовой вариант, который можно найти в ретейле, обойдется в 600 рублей за 1 килограмм. Подробнее о том, почему все так печально на рынке рыбной продукции и кто в этом виноват, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
13
282694747
1 час
Заботливая… с гвоздями хоть разобралась?
AndrewBarsik
53 минуты
Это даже не просто лицемерие. Это глумление над людьми, заботу о которых она имитирует. Цены растут на всё и дикими темпами. А она, понимаешь ли, треской озаботилась! Из каких щелей повылезали все эти крысы, с которыми ещё тридцать лет назад в одну уборную приличный человек не пошёл бы?
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