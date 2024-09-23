Почему рыба стала дороже говядины

Росрыболовство уже начало подводить первые итоги путины-2024, а рыба на прилавках в магазинах и не думает дешеветь. Вместе с горбушей, форелью, неркой и кетой стремительно дорожает и самая обычная, белая рыба. Красиво расфасованное филе трески уже доходит до
Даже в семействе тресковых (минтай, пикша и собственно треска), которые еще недавно держались в сегменте «доступная рыба», ценник на легкоусвояемый белок неумолимо ползет вверх. Некоторые позиции уже обогнали говядину и оставили далеко позади повседневную курятину. Речь про уже ставшего привычного нам норвежского лосося или фарерскую форель даже не идет. Они давно уже стали редкими гостями на столе широких масс, которые в лучшем случае могут себя порадовать мороженой неразделанной рыбой, старательно ковыряя кости вилкой.
Треска кусается
Ценовой рекорд среди белой рыбы принадлежит филе трески. Самый дешевый весовой вариант, который можно найти в ретейле, обойдется в
Чуть отстает от трески филе минтая. Он тоже из семейства тресковых, но статус и популярность в народе у него куда ниже. Весовую рыбу магазины предлагают от
Немногим дешевле обойдется неразделанная рыба без головы. Треску в таком формате можно купить по
Филе судака (это уже более популярная рыба из окуневых) —
На этом фоне бескостная говядина по цене от 615 за бульонную часть голени до 823 за филейную часть выглядит не очень богато. Вырезка — самая дорогая, но не самая великолепная часть коровы, доступна в магазинах по 1
Разумеется, говяжий антрекот надо сравнивать не с пикшей — всё же с лососем или форелью. Самая недорогая, если смотреть именно филе и нормального размера, а не речных карельских малипусек, — армянская форель по 1799. Самая обычная радужная — 2499, мурманская — 2999. Лосось атлантический —
Для самых тонких специалистов сообщаем. В магазине Prisma в Лаппенранте филе норвежского лосося (которого мы все знаем и любим) в момент написания статьи стоило от
Рост вдвое за три года
По данным Росстата, еще в январе 2020 года килограмм среднестатистической разделанной рыбы обходился в
С января 2022 года цены на оба вида продукта взвились ввысь, слегка умерили пыл лишь к январю
Вести с полей
В этом году с выловом рыбы, особенно лососевых пород, совсем беда. На прошлой неделе Росрыболовство отчиталось, что вылов в 2024 году оказался на уровне
Рекордным же в обозримом прошлом стал показатель 2018 года, когда было выловлено сразу
Что до остального, то серьезным подспорьем стал небольшой рост (на 6%, или
Зато тресковый промысел сократился на 9% (
Это все касалось вылова во внутренних водах. В Мировом океане же и в водах других стран российские рыбаки выловили на 12,5% меньше, чем в прошлом году, — всего
В общей сумме по состоянию на 16 сентября совокупный объем составил 3676,8 тысячи тонн против 4050 тысяч тонн годом ранее на эту же дату.
Росрыболовство
Разумеется, при столь скромном результате неудовлетворенный спрос толкает оптовые цены вверх. Росрыболовство подсчитало, что в середине сентября горбуша стоила на Дальнем Востоке
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» одновременно сообщило, что доставка рыбы с Дальнего Востока в Москву стоит сейчас
«10% прибыли — это счастье большое»
Как отмечают промысловики, подходить к рыбной отрасли так же, как к выращиванию курицы, нельзя. Результат работы птицефабрики поддается матанализу и прогнозированию, рыбалка же связана с непредсказуемыми факторами, высокими затратами на снаряжение и лицензию.
— Ваш муж купил сапоги, удочку, взял с собой поесть, сидит целый день, и вовсе не факт, что он что-то принесет. Или принес одну. Если вы посчитаете, сколько ему обойдется поймать эту рыбу, она
Промысловику, говорит Юлия, нужно купить лицензию на право выйти в море, получить квоту на вылов, скинуться на корабль, исправно платить за него кредитные проценты, сбор за пользование водными биологическими ресурсами, платить достойную зарплату рыбакам, потому что за условные
— Вот мне сейчас нужно перезаключить участок, чтобы горбушу поймать. Тройной ВБР — два раза за право лова на
«Каждый накинет по 10 рублей»
Стоимость рыбы, которая уходит с траулера на берег, от магазинных ценников так же далека, как рыболовецкое судно от берега в путину. Но так уж сложилось, что между производителем и конечным продавцом стоит оптовик, а чаще несколько.
— Рыбопромышленная отрасль работает на личных связях, и эти связи монетизируются. Если вы меня знаете, что я рыбу добываю, знаете, кому продать, вы нас свели, за это в килограмм добавили рублей пять, кто-то еще, кто знает кому продать, включился в цепочку — и еще
Глядя на расценки у оптовиков, трудно сказать, что они очень уж головокружительно их задирают. К примеру, того же минтая без головы оптовая компания из Москвы (прайс-лист имеется в распоряжении «Фонтанки») отдает в среднем по
— Ориентировочная цена на горбушу без головы в опте во Владивостоке
Рыба — биржевой товар
В этом году, отмечают производители, недолов вообще по всем практически объектам, трески так и вовсе огромный дефицит на всех внешних рынках. А поскольку рыба — это биржевой товар, и цена на нее зависит от объема вылова, то гораздо интереснее ее продавать туда, где готовы платить больше.
— Правительство ставит задачу не только насыщения российского рынка, но требует от нас и увеличение выручки, потому что стране нужна валюта. Чтобы получить эту валюту, мы рыбу экспортируем. Давайте так. В России добывается
Как следует из данных таможни ООН, в 2023 году Россия экспортировала
Объемы импортируемой рыбы в РФ тоже заметно выросли. Только свежей в этом году в Россию ввезли 13,67 тысячи тонн на 81,23 миллиона долларов (в прошлом году мы импортировали почти 10 тысяч тонн на 62,7 миллиона долларов, крупнейший поставщик Турция) и 34,13 тысячи тонн замороженной на 159,3 миллиона долларов (в прошлом — 59,17 тысячи тонн на 275,5 миллиона долларов, в лидерах — Чили и Турция). А вот филе как-то не пошло: в сравнении с прошлым годом ввоз сократился до 1,8 тысячи тонн на 12,61 миллиона долларов, хотя годом ранее ввезли 5,98 тысячи тонн на 38,17 миллиона долларов, основной объем в прошлом году поставили Китай и Чили, в этом — Чили.
Стоит отметить, что список далеко не полный. Например, в прежние годы крупным поставщиком рыбы в Россию был Вьетнам, сейчас он перестал подавать данные в статистику ООН. Кроме того, в 2024 году Чили не передавало данные об объемах поставок в килограммах, так что ее показатели рассчитаны исходя из средней цены за предыдущий год (они не являются точными и показываются в таблице только для сокращения искажения общих данных).
Рыбная экономика
Казалось бы, зачем ввозить чужую рыбу, если мы отдаем за кордон львиную долю своей? Как отмечают производители, противоречий в этом нет.
— Это связано только с тем, что китайские фабрики, которые поставляют себе продукты, предлагают более выгодные условия. В чем это заключается? Они дают рассрочку, у них гораздо меньше банковский процент, банковский кредит. То есть они не могут позволить себе фактически кредитовать наших фабрикантов. Российская рыба, к сожалению, не может себе этого позволить, потому что нужно ее поймать, перевезти, максимально быстро продать за живые деньги сегодня, потому что у нас ставка банков 22% плюс, — объясняют рыбопромышленники.
Поэтому получается так, что для некоторых портовых покупателей выгодно покупать рыбу импортную с рассрочкой, нежели платить здесь и сейчас.
Как говорят московские оптовики, скачок цен привел к тому, что филе сайды, пикши и трески ушло в деликатесы:
— Остается что? Остается филе минтая и филе сельди. Поэтому люди начнут массово кушать сельдь и филе минтая.
Вместо эпилога
Буквально в эти дни в Петербурге прошел VII Международный рыбопромышленный форум, где обсуждали, как стимулировать рост потребления рыбы в стране так, чтобы каждый россиянин съедал в год
Основными проблемами низкого влечения покупателя к рыбе эксперты называли много чего: и сложность приготовления, и качество продукции, и ограничения доступности в магазинах. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вовсе отметил слабое развитие брендов и продвижения рыбы. Еще во время ПМЭФ он отмечал, что за последние пять лет россияне срезали рыбу в рационе с 23,7 до 22 кг в год. Особенно от рыбного меню отворачивается молодежь — потребление сократилось в
Ради достижения поставленной цели директор по исследованиям и разработке СберМаркетинга Евгений Батяшин предложил налечь на рекламу.
— Нам нужно перенять лучший опыт у производителей и ретейлеров мяса и увеличить долю рекламы рыбных брендов — эта доля должна превышать 70%. На топ-10 рекламодателей должно приходиться не менее 40–60% инвестиций, — сказал он.
Возможно, действительно найдется аудитория, которая воспылает страстью к рыбе, если будет ежедневно натыкаться на билборды по дороге на работу. Однако среднестатистического студента или молодую семью с ипотекой и кредитами, которая живет от получки до получки, сфокусировать на дорогостоящем продукте вряд ли выйдет.
Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»