Почему рыба стала дороже говядины

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Росрыболовство уже начало подводить первые итоги путины-2024, а рыба на прилавках в магазинах и не думает дешеветь. Вместе с горбушей, форелью, неркой и кетой стремительно дорожает и самая обычная, белая рыба. Красиво расфасованное филе трески уже доходит до 2 тысяч рублей за килограмм. Хотя бы дешевле говядины из приличной рыбы можно купить разве что разделанного минтая. «Фонтанка» разбиралась, почему все так печально и кто в этом виноват.



Даже в семействе тресковых (минтай, пикша и собственно треска), которые еще недавно держались в сегменте «доступная рыба», ценник на легкоусвояемый белок неумолимо ползет вверх. Некоторые позиции уже обогнали говядину и оставили далеко позади повседневную курятину. Речь про уже ставшего привычного нам норвежского лосося или фарерскую форель даже не идет. Они давно уже стали редкими гостями на столе широких масс, которые в лучшем случае могут себя порадовать мороженой неразделанной рыбой, старательно ковыряя кости вилкой.



Треска кусается

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Ценовой рекорд среди белой рыбы принадлежит филе трески. Самый дешевый весовой вариант, который можно найти в ретейле, обойдется в 600 рублей за 1 килограмм . Это по акции со скидкой 16% по карточке постоянного покупателя. За рыбу в порционной упаковке, без кожи и костей, в пересчете на килограмм придется выложить до 2,3 тысячи .



Чуть отстает от трески филе минтая. Он тоже из семейства тресковых, но статус и популярность в народе у него куда ниже. Весовую рыбу магазины предлагают от 399 рублей за кило. Ценник на фасованную колеблется уже в диапазоне 440–820 рублей в пересчете на 1 килограмм . Из тресковых есть еще пикша. Она еще менее популярна, но кило филе обойдется минимум в 499 рублей . Фасованная — это уже сразу 1080 рублей.

Немногим дешевле обойдется неразделанная рыба без головы. Треску в таком формате можно купить по 400 рублей за кило, минтай — от 180 рублей . Но он мелкий, и вам очень не понравится его разделывать.

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Филе судака (это уже более популярная рыба из окуневых) — 949 рублей , зубатка — 649. Еще есть палтус, но в основных сетях удалось найти только фасованный. И это 1000–1400 рублей за килограмм. Еще чуть дороже, но примерно в ту же цену — камбала. Завершает картину китайская тилапия (в том смысле, что она вся из Китая) в широком диапазоне от 700 до 1000 рублей .



На этом фоне бескостная говядина по цене от 615 за бульонную часть голени до 823 за филейную часть выглядит не очень богато. Вырезка — самая дорогая, но не самая великолепная часть коровы, доступна в магазинах по 1 099–1539 рублей . Идеальный же для стейков антрекот — от 999 рублей .

Разумеется, говяжий антрекот надо сравнивать не с пикшей — всё же с лососем или форелью. Самая недорогая, если смотреть именно филе и нормального размера, а не речных карельских малипусек, — армянская форель по 1799. Самая обычная радужная — 2499, мурманская — 2999. Лосось атлантический — 1800–2150 рублей (это если он размороженный, охлажденный — уже по 3500–4100 рублей за килограмм).

Для самых тонких специалистов сообщаем. В магазине Prisma в Лаппенранте филе норвежского лосося (которого мы все знаем и любим) в момент написания статьи стоило от 29,80 евро за килограмм.

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Рост вдвое за три года По данным Росстата, еще в январе 2020 года килограмм среднестатистической разделанной рыбы обходился в 230 рублей , чуть дороже (что вполне объясняется приложенными к тушке усилиями) было филе — на уровне 350 рублей за кило.

Фото: Росстат Поделиться Поделиться





С января 2022 года цены на оба вида продукта взвились ввысь, слегка умерили пыл лишь к январю 2023-го , и дальше их росту уже ничего не могло помешать. По состоянию на июль года текущего, если верить Росстату, стоимость разделанной рыбы зафиксировалась на 310 рублях за 1 килограмм , филе подобралось к 550 рублям . Получается, что филе за 3,5 года подорожало на 53%, а просто мороженая неразделанная рыба — на 44%.

Вести с полей

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





В этом году с выловом рыбы, особенно лососевых пород, совсем беда. На прошлой неделе Росрыболовство отчиталось, что вылов в 2024 году оказался на уровне 215,4 тысячи тонн. Для сравнения, в 2023 году в сети попались 609 тысяч тонн красной рыбы. Есть нюанс. Четные и нечетные годы в рыболовецкой отрасли считаются отдельно из-за особенностей физиологии самой емкой в структуре добычи горбуши. Так что показатель этого года уместнее сравнивать с 2022 годом, когда в отчете было на четверть больше лососевых, чем сейчас — 272 тысячи тонн. При этом квоты, рассчитанные по прогнозным научным показателям, составляли 320 тысяч тонн на весь Дальний Восток.



Рекордным же в обозримом прошлом стал показатель 2018 года, когда было выловлено сразу 676 тысяч тонн красной рыбы. Что до остального, то серьезным подспорьем стал небольшой рост (на 6%, или 66,4 тысячи тонн) добычи самой главной российской промысловой рыбы — минтая. Всего к 20 сентября рыбаки отчитались о вылове 1,6 миллиона тонн минтая. Сразу на 15% больше в этом году сельди: 323,3 тысячи тонн на Дальнем Востоке и 18,6 тысячи тонн на Балтике.

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Зато тресковый промысел сократился на 9% ( 279 тысяч тонн), на 18% упал вылов камбалы ( 53,7 тысячи тонн), на 25% — пикши ( 44 тысячи тонн). На 5% меньше стало шпрот, также на четверть сократилась добыча кильки.



Это все касалось вылова во внутренних водах. В Мировом океане же и в водах других стран российские рыбаки выловили на 12,5% меньше, чем в прошлом году, — всего 364 тысячи тонн.

В общей сумме по состоянию на 16 сентября совокупный объем составил 3676,8 тысячи тонн против 4050 тысяч тонн годом ранее на эту же дату. Росрыболовство

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Разумеется, при столь скромном результате неудовлетворенный спрос толкает оптовые цены вверх. Росрыболовство подсчитало, что в середине сентября горбуша стоила на Дальнем Востоке 285 руб./кг против 155 рублей годом ранее. Кета за год выросла в цене с 375 до 420 рублей и продолжает дорожать. Нерка стала стоить 700 руб./кг , хотя в прошлом году было 540 рублей .



ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» одновременно сообщило, что доставка рыбы с Дальнего Востока в Москву стоит сейчас 25–28 руб./кг.

«10% прибыли — это счастье большое»

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Как отмечают промысловики, подходить к рыбной отрасли так же, как к выращиванию курицы, нельзя. Результат работы птицефабрики поддается матанализу и прогнозированию, рыбалка же связана с непредсказуемыми факторами, высокими затратами на снаряжение и лицензию.

— Ваш муж купил сапоги, удочку, взял с собой поесть, сидит целый день, и вовсе не факт, что он что-то принесет. Или принес одну. Если вы посчитаете, сколько ему обойдется поймать эту рыбу, она 10 тысяч, наверное, будет стоить, с учетом подготовительных расходов на ее добычу. Плюс время, которое он потратил на вылов, — приводит пример Юлия Беликова, владелица компании «Тройка», которая занимается прибрежным ловом во Владивостоке.

Промысловику, говорит Юлия, нужно купить лицензию на право выйти в море, получить квоту на вылов, скинуться на корабль, исправно платить за него кредитные проценты, сбор за пользование водными биологическими ресурсами, платить достойную зарплату рыбакам, потому что за условные 30 тысяч в месяц никто даже сапоги мочить не будет.

— Вот мне сейчас нужно перезаключить участок, чтобы горбушу поймать. Тройной ВБР — два раза за право лова на 20 лет вперед и еще один раз за то, что я в принципе пошла поймала. У меня просто за одну горбушу по 16 рублей добавится на килограмм стоимости. Вы думаете, что в этой цене у рыбопромышленников огромная маржа? Да неправда. Если у него 10% прибыль вдруг появилась — это счастье большое. А так вообще в последнее время всё очень печально. Логистика, упаковка — всё растет в цене. Кредиты были дешевле, сейчас под 22%. Это всё закладывается в себестоимость, мы же не можем бесплатно работать, мы же бизнес, — сетует Юлия.



«Каждый накинет по 10 рублей»

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Стоимость рыбы, которая уходит с траулера на берег, от магазинных ценников так же далека, как рыболовецкое судно от берега в путину. Но так уж сложилось, что между производителем и конечным продавцом стоит оптовик, а чаще несколько.



— Рыбопромышленная отрасль работает на личных связях, и эти связи монетизируются. Если вы меня знаете, что я рыбу добываю, знаете, кому продать, вы нас свели, за это в килограмм добавили рублей пять, кто-то еще, кто знает кому продать, включился в цепочку — и еще 5–10 рублей добавил, — объясняют промысловики.



Глядя на расценки у оптовиков, трудно сказать, что они очень уж головокружительно их задирают. К примеру, того же минтая без головы оптовая компания из Москвы (прайс-лист имеется в распоряжении «Фонтанки») отдает в среднем по 130 рублей за кило, пикшу — за 280 — 290, сахалинскую сельдь — по 104 рубля , сайду — по 260, мурманскую треску — по 345 рублей за 1 килограмм . С магазинными вполне себе коррелируют и цены на филе. Та же компания предлагает филе минтая по 300 рублей за кило, пикши — за 430, треска обойдется от 400 до 540 рублей в зависимости от места вылова.

— Ориентировочная цена на горбушу без головы в опте во Владивостоке 350–365 рублей . Добавьте сюда хранение, логистические услуги, экспедиторские, потом рыбокомплексный трейдер, который будет в сеть поставлять, возьмет кредит, чтобы купить эту рыбу, он привезет ее на склад, потом будет маленькими палетками возить, у него должна быть сеть машин, в которые еще амортизация вкладывается, там работников целая гора, — загибает пальцы Юлия Беликова.



Рыба — биржевой товар

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





В этом году, отмечают производители, недолов вообще по всем практически объектам, трески так и вовсе огромный дефицит на всех внешних рынках. А поскольку рыба — это биржевой товар, и цена на нее зависит от объема вылова, то гораздо интереснее ее продавать туда, где готовы платить больше.

— Правительство ставит задачу не только насыщения российского рынка, но требует от нас и увеличение выручки, потому что стране нужна валюта. Чтобы получить эту валюту, мы рыбу экспортируем. Давайте так. В России добывается 5 миллионов тонн рыбы в живом весе, порядка 1,5 миллиона тонн мы съедаем, порядка 70% уходят на экспорт. Соответственно, ценообразование, которое складывается там, на внешнем рынке, напрямую влияет на цены здесь, — объясняет Дмитрий Гусев, коммерческий директор АО «Океанрыбфлот», одного из крупнейших в РФ рыбопромышленных предприятий в РФ.

Как следует из данных таможни ООН, в 2023 году Россия экспортировала 689,2 тысячи тонн мороженой рыбы на 1,3 миллиарда долларов, в этом — 91,3 тысячи тонн на 369,2 миллиона (закупал в основном Китай, еще немножко — Япония). Чуть сократились объемы поставок филе — до 61,4 тысячи тонн в этом году с 82,24 тысячи тонн в прошлом, и принесли 244 миллиона долларов (373,5 — годом ранее), закупали Германия, Польша и Китай. А вот поставки охлажденной рыбы в этом году выросли на треть, до 3,36 тысячи тонн (с 2,15 тысячи тонн годом ранее) и принесли 6,67 миллиона долларов выручки. Наибольшие объемы шли в Нидерланды, Азербайджан и Нигерию.

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Объемы импортируемой рыбы в РФ тоже заметно выросли. Только свежей в этом году в Россию ввезли 13,67 тысячи тонн на 81,23 миллиона долларов (в прошлом году мы импортировали почти 10 тысяч тонн на 62,7 миллиона долларов, крупнейший поставщик Турция) и 34,13 тысячи тонн замороженной на 159,3 миллиона долларов (в прошлом — 59,17 тысячи тонн на 275,5 миллиона долларов, в лидерах — Чили и Турция). А вот филе как-то не пошло: в сравнении с прошлым годом ввоз сократился до 1,8 тысячи тонн на 12,61 миллиона долларов, хотя годом ранее ввезли 5,98 тысячи тонн на 38,17 миллиона долларов, основной объем в прошлом году поставили Китай и Чили, в этом — Чили. Стоит отметить, что список далеко не полный. Например, в прежние годы крупным поставщиком рыбы в Россию был Вьетнам, сейчас он перестал подавать данные в статистику ООН. Кроме того, в 2024 году Чили не передавало данные об объемах поставок в килограммах, так что ее показатели рассчитаны исходя из средней цены за предыдущий год (они не являются точными и показываются в таблице только для сокращения искажения общих данных).



Рыбная экономика

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Казалось бы, зачем ввозить чужую рыбу, если мы отдаем за кордон львиную долю своей? Как отмечают производители, противоречий в этом нет.

— Это связано только с тем, что китайские фабрики, которые поставляют себе продукты, предлагают более выгодные условия. В чем это заключается? Они дают рассрочку, у них гораздо меньше банковский процент, банковский кредит. То есть они не могут позволить себе фактически кредитовать наших фабрикантов. Российская рыба, к сожалению, не может себе этого позволить, потому что нужно ее поймать, перевезти, максимально быстро продать за живые деньги сегодня, потому что у нас ставка банков 22% плюс, — объясняют рыбопромышленники.



Поэтому получается так, что для некоторых портовых покупателей выгодно покупать рыбу импортную с рассрочкой, нежели платить здесь и сейчас.

Как говорят московские оптовики, скачок цен привел к тому, что филе сайды, пикши и трески ушло в деликатесы:

— Остается что? Остается филе минтая и филе сельди. Поэтому люди начнут массово кушать сельдь и филе минтая.

Вместо эпилога

Фото: Федеральное агентство по рыболовству Поделиться Поделиться





Буквально в эти дни в Петербурге прошел VII Международный рыбопромышленный форум, где обсуждали, как стимулировать рост потребления рыбы в стране так, чтобы каждый россиянин съедал в год 28 кг рыбы. Задачу возвели в ранг стратегических и заключили, что «необходимо разработать консолидированную стратегию продвижения российской рыбы и рыбной продукции с использованием лучших практик индустрии».



Основными проблемами низкого влечения покупателя к рыбе эксперты называли много чего: и сложность приготовления, и качество продукции, и ограничения доступности в магазинах. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вовсе отметил слабое развитие брендов и продвижения рыбы. Еще во время ПМЭФ он отмечал, что за последние пять лет россияне срезали рыбу в рационе с 23,7 до 22 кг в год. Особенно от рыбного меню отворачивается молодежь — потребление сократилось в 2,5 раза среди тех, кто ест рыбу еженедельно.

Ради достижения поставленной цели директор по исследованиям и разработке СберМаркетинга Евгений Батяшин предложил налечь на рекламу.



— Нам нужно перенять лучший опыт у производителей и ретейлеров мяса и увеличить долю рекламы рыбных брендов — эта доля должна превышать 70%. На топ-10 рекламодателей должно приходиться не менее 40–60% инвестиций, — сказал он.



Возможно, действительно найдется аудитория, которая воспылает страстью к рыбе, если будет ежедневно натыкаться на билборды по дороге на работу. Однако среднестатистического студента или молодую семью с ипотекой и кредитами, которая живет от получки до получки, сфокусировать на дорогостоящем продукте вряд ли выйдет.

Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»