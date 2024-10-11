Немецкий танкер с нефтью загорелся в Балтийском море

Утром 11 октября в Балтийском море загорелся немецкий нефтяной танкер «Анника», сообщает поисково-спасательная служба Германии. Экипаж из семи человек был доставлен на берег.

Причины возгорания неизвестны, но сам пожар начался в машинном отделении 73-метрового танкера. Сигнал бедствия поступил около 9 часов утра по местному времени (10:00 мск), уже через час спасательное судно доставило экипаж танкера на берег.

По информации оперативных служб Германии, в спасательной операции участвовал глубоководный буксир «Балтика» и многоцелевое судно «Аркона». Им и пришлось тушить пожар.