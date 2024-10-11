Стучал молотком по Кремлю из неприязни к ФСО. В Москве арестовали «художника» по стенам

Как сообщает 11 октября пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Александра Фролова признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению полиции) и назначили ему 15 суток административного ареста. Согласно материалам дела, он облил краской фасад здания Государственного исторического музея, что расположен на Красной площади в Москве, и повредил молотком стену Кремля. Сам мужчина на суде объяснил свои действия личной неприязнью к сотрудникам ФСО.

По информации телеграм-канала Baza, ранее мужчину якобы уже задерживали за надпись про сотрудников спецслужб на башне Кремля и дали ему 10 суток административного ареста. Однако, выйдя, он снова взялся за художества.