Задержаны еще трое по делу о нападении на десантников Псковской дивизии

Еще три человека задержаны по делу о нападении на десантников Псковской дивизии в 2000 году. Об этом 11 октября сообщает Следственный комитет РФ .

«В связи с особой тяжестью совершенных деяний судами в отношении Магамадова, Батаева и Чагилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Сейчас следователи устанавливают, какая роль отводилась фигурантам во время нападения на псковских десантников. Также выясняется, были ли они замешаны в других преступлениях, не связанных с этим делом.