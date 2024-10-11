Задержаны еще трое по делу о нападении на десантников Псковской дивизии

Еще три человека задержаны по делу о нападении на десантников Псковской дивизии в 2000 году. Об этом 11 октября сообщает Следственный комитет РФ.
На данный момент правоохранители задержали еще трех предполагаемых членов банды Басаева: уроженца Чеченкой Республики Адама Магамадова, гражданина Дагестана Самаила Батаева и жителя Ставропольского края Рустама Чагилова.
«В связи с особой тяжестью совершенных деяний судами в отношении Магамадова, Батаева и Чагилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в пресс-службе ведомства.
В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Сейчас следователи устанавливают, какая роль отводилась фигурантам во время нападения на псковских десантников. Также выясняется, были ли они замешаны в других преступлениях, не связанных с этим делом.
За все время расследования правоохранители установили более 40 человек, предположительно причастных к вооруженному мятежу.
Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне было совершено 29 февраля 2000 года. Сражение с бандой Басаева и Хаттаба продолжалось около 16 часов. В результате произошедшего погибли 84 человека, еще четверо были ранены.
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