Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

южн.

 751мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Сколько стоит хлеб и почему
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Путепровод в Пушкине
Грозит ли ураган, как в США?
Запчасти подорожали на 40%
Участник СВО поменял пол
Происшествия Задержаны еще трое по делу о нападении на десантников Псковской дивизии

Задержаны еще трое по делу о нападении на десантников Псковской дивизии

1 885
Написать комментарий

Еще три человека задержаны по делу о нападении на десантников Псковской дивизии в 2000 году. Об этом 11 октября сообщает Следственный комитет РФ.

На данный момент правоохранители задержали еще трех предполагаемых членов банды Басаева: уроженца Чеченкой Республики Адама Магамадова, гражданина Дагестана Самаила Батаева и жителя Ставропольского края Рустама Чагилова.

«В связи с особой тяжестью совершенных деяний судами в отношении Магамадова, Батаева и Чагилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Сейчас следователи устанавливают, какая роль отводилась фигурантам во время нападения на псковских десантников. Также выясняется, были ли они замешаны в других преступлениях, не связанных с этим делом.

За все время расследования правоохранители установили более 40 человек, предположительно причастных к вооруженному мятежу.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне было совершено 29 февраля 2000 года. Сражение с бандой Басаева и Хаттаба продолжалось около 16 часов. В результате произошедшего погибли 84 человека, еще четверо были ранены.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Mies
1 минута
Дон, на выход!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Новости компаний
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02