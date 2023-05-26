    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, сев

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur85.88

    Задержаны ещё трое подозреваемых в нападении на псковских десантников

    1152
    2 комментария

    Задержаны трое подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году, передаёт 26 мая ТАСС со ссылкой на СК РФ. Следствие считает, что эти люди входили в банду под руководством полевых командиров Басаева и Хаттаба.

    «Задержаны еще три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики - Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им будет предъявлено обвинение", - сказано в сообщении СК РФ.

    В Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что задержанные предположительно входили в так называемый «кабардинский джамаат».

    Нападение на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года возле села Улус-Керт в Чечне. В банде Басаева и Хаттаба было до двух тысяч боевиков. В ходе ожесточенного боя, который продолжался 16 часов, погибли 84 десантника, четверо были ранены.

    Ранее уже были осуждены более десятка бандитов.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Псковские десантникиБоевикиЗадержаниеБасаевХаттаб
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close