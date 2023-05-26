Задержаны ещё трое подозреваемых в нападении на псковских десантников

Задержаны трое подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году, передаёт 26 мая ТАСС со ссылкой на СК РФ. Следствие считает, что эти люди входили в банду под руководством полевых командиров Басаева и Хаттаба.
«Задержаны еще три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики - Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им будет предъявлено обвинение", - сказано в сообщении СК РФ.
В Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что задержанные предположительно входили в так называемый «кабардинский джамаат».
Нападение на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года возле села Улус-Керт в Чечне. В банде Басаева и Хаттаба было до двух тысяч боевиков. В ходе ожесточенного боя, который продолжался 16 часов, погибли 84 десантника, четверо были ранены.
Ранее уже были осуждены более десятка бандитов.