Убийство в Подмосковье: мужчина стал стрелять в соседей

Житель города Долгопрудный в Подмосковье открыл стрельбу по своим соседям. Причиной, предположительно, стал конфликт из-за парковочного места. Об этом сообщает 11 октября региональное ГСУ СК.

Трагедия случилась в микрорайоне Шереметьевский, на тропинке в лесополосе. Нападавший, по данным следователей, произвел из огнестрельного оружия не менее пяти выстрелов в супружескую пару. Мужчина скончался на месте, его 40-летняя жена была ранена в ногу, смогла убежать в лес и выжила. Сейчас она в больнице.

«В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории неподалеку от обнаружения тела потерпевшего обнаружено тело нападавшего с огнестрельным ранением головы», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 105 УК РФ.

«С участием следователя-криминалиста проводится осмотр, изъяты 5 гильз, смывы, назначена СМЭ, истребован характеризующий материал», — добавляют в ГСУ.