Не раскаивается, но был на СВО. Прокурор просит 15 лет колонии обвиняемому в убийстве в «Чабреце»

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Московском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении Алексея Исакова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия. Дополнительная психиатрическая экспертиза показала, что фигурант действовал не в состоянии аффекта, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, вечером 18 марта Исаков, который незадолго до случившегося вернулся с СВО, находился в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте, при себе у него был пистолет «ТТ», из которого он выстрелил не менее пяти раз в своего знакомого, который скончался до приезда скорой. Причиной убийства стал долг потерпевшего в размере 5 млн рублей. С места преступления мужчина скрываться не стал.

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Прокурор указала, что вина подсудимого нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания. Обвинение просит для Исакова 15 лет в ИК строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. Представитель потерпевшего обратила внимание суда, что подсудимый не раскаивается и не сожалеет о содеянном.

Адвокат просил учесть смягчающие обстоятельства — прохождение службы на СВО, после чего у него остались серьезные ранения, также у Исаков есть несовершеннолетние дети. Среди прочего защита указала, что мотивом совершения преступления послужило вызывающее поведение потерпевшего.

По словам подсудимого, у него на иждивении дети и мать. В последнем слове он заявил, что стрельба была спровоцирована потерпевшим, он не хотел никого убивать.